112-nieuws: wielrenners vallen op fietspad • agressieve man Raamsdonksveer

03.13

Op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel is vrijdagnacht rond twee uur iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. Of er iemand is aangehouden, is niet bekendgemaakt.

UPDATE: Steekpartij na ruzie over herrie: man aangehouden