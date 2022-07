Spandoek met ‘mik niet op de boer, maar op deze hoer’ bij protest Eindhoven

Zo'n 1500 demonstranten hebben volgens de gemeente zondag in Eindhoven meegelopen met een solidariteitsdemonstratie met de boeren van Samen voor Nederland. Ze hadden onder meer allerlei vlaggen en borden bij zich. Eén van de demonstranten droeg een spandoek met een afbeelding van stikstofminister Van der Wal met het opschrift ‘mik niet op de boer, maar op deze hoer’.

Van der Wal is afgebeeld met twee duivelhoorntjes en een snipertarget op het voorhoofd. Ergens halverwege de optocht verdween het spandoek. Een woordvoerder van de politie kon desgevraagd niet zeggen of dat op last van de politie was gebeurd, schrijft ANP.

Op andere borden en spandoeken was onder andere te lezen ‘Het klopt niet’, ‘Genoeg is genoeg’ en ‘Stikstofcrisis is een leugen'.