Demonstranten dragen boerenzakdoek tijdens protest tegen stikstofplannen

1/4 Willem Engel is ook aanwezig bij het protest in Eindhoven (foto: omroep Brabant)

Honderden tot zo'n duizend mensen doen zondagmiddag in Eindhoven mee aan een demonstratie van protestbeweging ‘Samen voor Nederland’. Ze protesteren tegen onder meer het stikstofbeleid van het kabinet. Uit solidariteit met de protesterende boeren dragen veel demonstranten een rode boerenzakdoek.

De actie van ‘Samen voor Nederland’ begon zondagmiddag om twaalf uur met een bijeenkomst op het Stadhuisplein in Eindhoven. Daarna trokken de demonstranten door de stad. Het is niet alleen een protest tegen het stikstofbeleid, maar ook tegen coronaregelgeving en voor ‘democratie, zo dicht mogelijk bij de oorsprong van de betekenis hiervan’, zo liet de protestbeweging in een vooraankondiging weten.

De mars van vier kilometer lang, die door de beweging 'de mars van de menselijke verbinding' wordt genoemd, trekt onder meer langs de Parklaan en over de Emmasingel. Onder de demonstranten is ook Willem Engel.