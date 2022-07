Wereldrecord kroonkurkenketting verpletterd met lint van 11 kilometer

Inwoners van Zijtaart hebben zondag het record 'langste kroonkurkenketting' verbroken door ruim 2, 5 miljoen kroonkurken aan elkaar te rijgen. Het halve dorp werkte twee jaar aan dit project. Het streven was een ketting door het dorp te leggen van 1,5 miljoen kroonkurken met een lengte van 6 kilometer. "Daar zijn we dus gigantisch overheen gegaan", zegt Twan van de Meerakker, een van de initiatiefnemers.

In het dorp werd massaal meegeholpen om het record te verbreken. Dat oude record stond overigens op 216.647 stuks van in totaal nog geen kilometer. Dat is nog geen tiende van het aantal kroonkurken dat nu in Zijtaart aan elkaar is geregen. Het idee ontstond twee jaar geleden om zo het dorp op de kaart te krijgen.

In de afgelopen maanden zijn overal dopjes oftewel kroonkurken verzamelend. Ook hielden ze eerder een wedstrijd wie het snelste kon rijgen. Zondag volgde de grote finale waarbij de laatste kroonkurken aan de ketting zijn geregen en alle kettingen aan elkaar zijn gemaakt. Een notaris heeft de afstand gemeten. In een meter gaan 222 kroonkurken dus ze hoefden niet stuk voor stuk geteld te worden.

In het dorp was na afloop de jubelstemming enorm. 'We wisten dat we de nagestreefde 6 kilometer zouden halen. Maar dat er een miljoen méér kroonkurken waren geregen, dat had niemand durven denken", zegt Twan euforisch. "Onze doelen zijn meer dan gelukt", gaat hij verder. "We staan straks én op de kaart én in het Guinness Book of Records én de saamhorigheid in Zijtaart was nog nooit zo groot."

LEES OOK: In Zijtaart gaan ze met anderhalf miljoen kroonkurken een record rijgen