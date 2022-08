Vooral mannen hebben een probleem met homo's: 'Man hoort bij een vrouw'

De acceptatie van de Brabantse LHBTIQ+-gemeenschap scoort maar een krappe voldoende, blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. Maar wie zijn de mensen die moeite hebben met de LHBTIQ+'ers? Vooral Brabantse mannen, zo blijkt. Zij hebben meer moeite met de LHBTIQ+-gemeenschap dan Brabantse vrouwen. En: er wordt anders tegen homoseksuele mannen aangekeken dan tegen homoseksuele vrouwen. Met de acceptatie van transgenders is het nog minder goed gesteld. Hoe komt dat?

We bevroegen 882 Brabanders over de acceptatie van LHBTIQ+’ers in Brabant. De ondervraagden zijn van alle leeftijden en wonen verspreid over de provincie.

De helft van LHBTIQ+’ers in Brabant geeft aan zich wel eens onveilig te voelen, als rapportcijfer krijgt Brabant een mager zesje als het gaat om acceptatie.

Ongemak bij zoenen

Veel stelletjes lopen graag hand in hand over straat en geven elkaar in het openbaar een zoen. Maar daar wordt niet iedereen blij van. Als het gaat om hand in hand lopen, hebben de Brabanders meeste moeite met:

Twee mannen die hand in hand lopen: 11%

Twee vrouwen die hand in hand lopen: 6%

Een heterostel dat hand in hand loopt: 4%

Als het om zoenen gaat, wordt het ongemak bij de Brabanders nog een stukje groter. Het vervelendst vinden Brabanders:

Twee mannen die zoenen in het openbaar: 26%

Twee vrouwen die zoenen in het openbaar: 17%

Een heterostel dat zoent in het openbaar: 14%

'Echte' man of vrouw

Bij transgenders of mensen die zich geen man en geen vrouw voelen, is de acceptatie nog lager. 48% van de Brabanders vindt dat transgender-vrouwen/mannen geen echte vrouwen/mannen zijn.

Bij mensen die zich geen man of vrouw voelen (non-binair) geeft 39% van de Brabanders aan dat deze mensen 'mentaal niet in orde zijn'. Daarnaast wordt 19% van de Brabanders ongemakkelijk van een man die in vrouwenkleding loopt.

Homostel erger

Als reden voor dat ongemak geven de respondenten argumenten als: "Liefde is iets tussen man en vrouw" en: "Een man hoort bij een vrouw, simpel als wat". Maar wie zijn de mensen die zich hier aan storen?

Mannen blijken zich vaker aan een koppel van hetzelfde geslacht dat hand in hand loopt te storen dan een heterostel dat dit doet.