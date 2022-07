Lege schappen in supermarkten door boerenprotesten: 'Nu al miljoenenschade'

AH XL Tilburg (foto: Noël van Hooft) AH XL Tilburg (foto: Noël van Hooft) AH XL Tilburg (foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige 1/3 AH XL Tilburg (foto: Noël van Hooft)

De blokkades van distributiecentra door boze boeren maandag, is dinsdag terug te zien in enkele supermarkten. Hier en daar is de bevoorrading spaak gelopen en staan mensen met hun boodschappenkarretje voor een leeg schap. Op andere plekken lijkt er juist weer niets aan de hand. Een woordvoerder van de samenwerkende supermarkten spreekt over een miljoenenschade.

Bij de AH XL in Tilburg is dinsdag het effect van de boerenprotesten goed zichtbaar. Versproducten zoals courgettes, ijsbergslag, aubergines, radijsjes, perziken en gesneden fruit zijn niet of amper verkrijgbaar. En de schappen met melkproducten raken leeg. Vriezers staan uit omdat ook de aanvoer van diepvriesproducten hinder ondervindt van alle blokkades.

"Ik vind het nu wel te ver gaan.”

Frank van Keulen kan niet alles op zijn boodschappenlijstje meenemen. “Er waren een paar producten die ik nodig had, maar die hadden ze niet. Ik kan de acties van de boeren begrijpen maar ik vind het nu wel te ver gaan.” Volgens hem hebben de boeren hun punt nu wel gemaakt en moet het stoppen. En daar is Ria Houben het mee eens: “Zoals ze het nu aanpakken heb ik geen begrip meer voor de boeren. Er worden nu te veel mensen slachtoffer van, mensen die er ook niks aan kunnen doen.”

Lege vriezers in de AH XL Tilburg (foto: Noël van Hooft)

Robert Grant vindt de lege schappen vervelend maar geeft de boeren groot gelijk: “Ze worden steeds meer gekort en ze moeten zich steeds meer aan regels houden.” De producten die Grant nodig had waren er niet. “Dan eten we maar wat anders. Het is niet anders, we moeten even volhouden.” Bij andere supermarkten is de hinder minder groot. Zo zijn de schappen in de supermarkten in Schijndel (Jumbo, AH en PLUS) minder vol, maar er is nog geen schaarste. Wel waarschuwen supermarkten, zoals de Jumbo in Baarle-Nassau, voor lege schappen. Bij het Jumbo-filiaal aan de Broekhovenseweg in Tilburg valt op dat er lege schappen op de fruitafdeling zijn. Ook op de diepvriesafdeling ontbreken er producten.

Lege schappen op de fruitafdeling bij Jumbo op de Broekhovenseweg in Tilburg (foto: Noël van Hooft)

Jumbo wil niet ingaan op de gevolgen van de boerenacties. Het supermarktconcern in Veghel verwijst voor een reactie naar het overkoepelende Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Een woordvoerder hiervan zegt dat de schade nu al miljoenen euro's bedraagt. Wanneer de acties niet snel voorbij zijn, dan gaat de schade in de tientallen miljoenen lopen.

"Dit is voedselverspilling en het raakt de consument."

Ook de klant zal het merken, zo meldt ze. Sterker nog, nu al zijn er schappen leeg en dat kan meer worden. "Het gaat vooral om groenten, fruit, zuivel en andere verse producten die deze dagen niet afgeleverd kunnen worden en zelfs mogelijk helemaal niet meer. Dit is voedselverspilling en het raakt de consument", meent de woordvoerder. Ze hoopt dat alle betrokken partijen snel een eind weten te maken aan blokkades van distributiecentra, zoals depots van Jumbo in het Gelderse Oosterhout en van het Veghelse Sligro in Deventer. "We zijn hierover in overleg met politie en gemeenten. Bijvoorbeeld over een noodverordening. Ondertussen bekijken we ook hoe we de schade kunnen verhalen. Dat zal lastig worden, maar er liggen wat opties op tafel."