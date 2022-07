Spijkerplanken gevonden in de bossen tussen Heeze en Eindhoven

In de bossen tussen Heeze en Eindhoven zijn maandagavond drie spijkerplanken gevonden. “Dit is een bewuste actie”, weet boswachter Nick Jeurissen van Brabants Landschap. De boswachter heeft aangifte gedaan. Hij vermoedt dat de planken waren bedoeld om illegale motorcrossers te dwarsbomen. "We krijgen daar de laatste tijd veel klachten over."

Volgens de boswachter heeft iemand voor eigen rechter willen spelen. Wie dat was, is nog niet bekend. "Je bent niet goed in je hoofd als je dit doet", vindt Jeurissen. Op foto's van de boswachter zijn brede houten planken te zien met daarin lange, uitstekende spijkers. Een van de planken was zelfs ingegraven. De natuurbeheerders hebben ze inmiddels weggehaald. Lekke banden

Twee planken werden gevonden door een boer in de Gijzenrooise Zegge vlakbij Eindhoven. Die reed daar met zijn trekker overheen, maar had geen schade. "Daarna meldde zich een mountainbiker met lekke banden", weet Jeurissen. De fietser vond de plank op een ruiterpad in natuurgebied De Groote Heide bij Heeze, ook wel Leenderheide genoemd. "Je zou daar maar met je paard in lopen", gruwelt Jeurissen. Het zijn volgens de boswachter plekken waar ook vaak crossers komen. Afspeuren

"Collega's zijn nu alle routes aan het afspeuren", vertelt de nog altijd verontwaardigde boswachter. Hoewel er nog geen nieuwe planken zijn gevonden, wil Jeurissen iedereen waarschuwen die de natuurgebieden in gaat. Ook zijn ruiterverenigingen ingelicht. Bezoekers van het bos zijn dinsdagmiddag geschrokken van het nieuws. Mountainbiker Jan Welten: "Motorcrossers zorgen hier voor veel overlast. Dan gaan mensen voor eigen rechter spelen." Toon van den Berg: "Dit soort mensen moeten ze gewoon opsluiten en nooit vrijlaten. Dit kan gewoon niet."

De ingegraven spijkerplank (foto: Nick Jeurissen).