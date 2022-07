'Alleen nog Nederlands en Engels spreken in EBI'

Er moeten zwaardere maatregelen komen voor gevangenen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, de EBI. Er moet bijvoorbeeld alleen nog maar Engels en Nederlands gesproken worden. Dat wil de VVD, gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer.

De partij wil het nog moeilijker maken voor gevangenen om boodschappen naar buiten te brengen, schrijft RTL Nieuws. De EBI is de strengst bewaakte gevangenis van Nederland. De bekendste gevangenen in de EBI zijn op dit moment Willem Holleeder en Ridouan Taghi: zware en vluchtgevaarlijke criminelen. Zij zitten in een strak regime met weinig vrijheid.

Vliegtuigverbod

De zwaar beveiligde gevangenis in Vught is het neusje van de zalm onder de Nederlandse gevangenissen. Het Brabantse ‘Alcatraz' heeft de hoogste beveiligingsclassificatie die ons land kent.

Sinds vorige week zijn de veiligheidsmaatregelen rondom de EBI aangescherpt. Het is voor tenminste een halfjaar verboden om te vliegen boven de gevangenis.

In navolging van dat vliegverbod is ook het veiligheidsrisicogebied rond de PI Vught verlengd, tot en met 31 december van dit jaar. Dit houdt in dat iedereen in de buurt van de gevangenis preventief gefouilleerd mag worden.

