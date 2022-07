Eigenaars failliet zonnepanelenbedrijf voerden wanbeleid, denkt curator

De twee eigenaars van het failliete zonnepanelenbedrijf Duurzaamheidscentrum Nederland uit Terheijden hebben vermoedelijk wanbeleid gevoerd. Dit staat in het faillissementsverslag dat vorige week is aangevuld. Mocht dit daadwerkelijk zo zijn, kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de schade. De kans dat gedupeerden dan nog wat van hun geld terugzien, is in dat geval heel klein. De totale schuld is inmiddels opgelopen tot 1,1 miljoen euro.

Curator Fred Froger, die het faillissement afhandelt, denkt dat er sprake is van 'onbehoorlijk bestuur'. De eigenaars weigeren namelijk veel van hun administratie aan te leveren, ondanks meerdere verzoeken. Ook doet de curator onderzoek naar 'paulianeus handelen'. Dit betekent dat ondernemers in het zicht van een faillissement schuldeisers ten onrechte voortrekken bij het teruggeven van geld. Dat is strafbaar. 67 schuldeisers

Eerder zei de curator al dat bestuurders André Troost en Wilco Beljaars in de loop van de tijd zo'n drie ton naar zichzelf en aan hun gekoppelde vennootschappen hebben overgemaakt. Ondanks meerdere verzoeken dit geld terug over te maken, hebben de twee dit ook nu nog niet gedaan. Duurzaamheidscentrum Nederland werd in maart failliet verklaard. Het bedrijf maakte al langere tijd verlies. Inmiddels zijn er 67 schuldeisers bekend. Dat zijn er 17 meer dan drie maanden geleden, toen het eerste faillissementsverslag werd gepubliceerd. Ook de totale schuld is gegroeid, van 9 ton naar meer dan 1,1 miljoen euro. Tientallen aanbetalingen

De fiscus is met bijna 4 ton de grootste schuldeiser. Duurzaamheidscentrum Nederland heeft sinds 2020 geen loonheffingen en omzetbelasting meer betaald. Bij de overige 66 schuldeisers staat het failliete bedrijf voor 717.000 euro in het krijt. Onder hen zijn tientallen mensen die zich in januari bij Omroep Brabant meldden. Zij deden aanbetalingen van vele duizenden euro's om hun huizen te verduurzamen. Zonnepanelen leverde het bedrijf echter niet. 'Geen oplichting'

Eerder zei directeur Troost tegen Omroep Brabant dat hij en zijn compagnon mensen niet hebben opgelicht. Wel gaf hij aan dat er meer geld uitging dan er binnenkwam. Op het faillissementsverslag kan hij niet reageren. Het telefoonnummer van Troost is inmiddels niet meer in gebruik. Mochten de bestuurders aansprakelijk gesteld worden voor de totale schade, is de kans niet groot dat gedupeerden veel geld terugzien. Zij staan achteraan in de rij. De belastingdienst is als eerste aan de beurt.