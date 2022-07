Dit zijn de opvallendste trouwjurken van Brabantse bruiden

De trouwjurk van Manon Meijers die dit weekend trouwde met Guus Meeuwis hield de gemoederen flink bezig. Ramona Koonings van The Wedding Palace in Deurne zei eerder dat het niet vreemd is dat iedereen op die belangrijke dag een mening heeft over je trouwjurk. Bij deze bruiden was dat ook het geval want zij stalen eerder de show met bijzondere trouwjurken.

Evie Hendriks Geschreven door

Leontien van Nistelrooij

De vrouw van Ruud van Nistelrooij droeg tijdens haar bruiloft in 2004 een ontwerp van Addy van den Krommenacker. De ontwerper uit Den Bosch herinnert zich de jurk nog goed, ondanks zijn lange lijst aan bekende bruiden. "Leontien wilde een simpel ontwerp met een luxe uitstraling. Dat is best lastig ontwerpen maar met de kanten details in de jurk en de mooie sluier vind ik het een prachtige jurk", blikt Addy terug. Ten tijde van de bruiloft waren er duizenden fans van de oud-Oranjespits op de been in Geffen, waar het stel trouwden. Een balkonscene met kus voor de ogen van de fans maakte de bruiloft een waar sprookjeshuwelijk.

Leontien en Ruud trouwden in Geffen en dat trok veel bekijks (foto: ANP).

Sylvie Meijs

Waar de ene bruid een bescheiden trouwjurk wilt, pakt de andere bruid groots uit. Sylvie Meijs uit Breda is daar het levende voorbeeld van. Tijdens haar eerste huwelijk met voetballer Rafael van der Vaart droeg ze al een prinsessenjurk. Toen ze twee jaar geleden met haar man Nicolas Castello in het huwelijksbootje trad, deed ze daar een schepje bovenop met vier trouwjurken. Addy van den Krommenacker heeft één duidelijke favoriet. "De kanten jurk met de overrok is echt het einde, maar ik vind haar stijl sowieso prachtig!"

Wachten op privacy instellingen...

Marjan Strijbosch

Van uitpakken weet ook de Eindhovense modediva Marjan Strijbosch. Ze noemt zichzelf niet voor de niks 'de Coco Chanel van Brabant' en daarom schitterde ze in 2017 in een extravagante trouwjurk tijdens haar huwelijk met Gerhard. Niet alleen de jurk was opvallend. Ook de sieraden zoals haar ketting en tiara met sluier waren extravagant. Als kers op de taart was Gordon de trouwambtenaar van het stel.

De modediva trouwde in een extravagante jurk (Foto: Jacqueline Hermans).

Mariska Bauer

In 2008 gaven Frans en Mariska Bauer elkaar het ja-woord. Dat deed Mariska in een slanke trouwjurk met lange sleep en sluier. De bruiloft was het sterrenhuwelijk van het jaar waar veel media aanwezig waren.

De sleep van de jurk van Mariska was lang (archieffoto).

Stefanie Rucker

Een ander ontwerp dat Addy zich nog goed herinnert is opnieuw een trouwjurk van een voetbalvrouw. Stefanie Rucker uit Den Bosch trouwde in 2010 met oud-voetballer Frank Rijkaard in een bijzondere bruidsjurk. "Een speciaal ontwerp want het was een roze jurk", weet de modeontwerper nog.

Stefanie Rucker uit Den Bosch trouwde in 2010 met Frank Rijkaard (foto: ANP).

De grote sterren buiten de provincie shoppen ook graag een bruidsjurk bij onze ontwerpers. Zo schitterde presentatrice Chantal Janzen eveneens in een bruidsjurk van Addy van de Krommenacker uit Den Bosch tijdens haar bruiloft in 2014.

Chantal Janzen trouwde ook in een ontwerp van de Bossche ontwerper (foto: ANP).

Actrice Katja Schuurman scoorde haar trouwjurk bij The Wedding Palace in Deurne met behulp van Ramona Koonings in een aflevering van Say Yes to the Dress in 2019.

Wachten op privacy instellingen...