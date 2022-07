Vriendinnen racen in een 24 jaar oude Volkswagen Golf in de Carbage Run

Wachten op privacy instellingen... Foto: Karin Kamp Volgende Vorige 1/2 De Carbage Run: net zo gezellig als de Zwarte Cross, maar dan héél luidruchtig

Ze zijn inmiddels drie dagen onderweg en hebben er zo'n duizend kilometer opzitten in hun vrolijk beschilderde 'Go Go Girls'-auto. Marie-Charlotte en Astrid uit Udenhout doen mee de Carbage Run, een rally met oldtimers door Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. De dagen zijn lang, de nachten kort, maar genieten doen de twee vriendinnen intens.

Aan de roadtrip doen 1400 mensen mee, in oude karretjes die niet meer waard mogen zijn dan 500 euro. Het gaat er niet om om als eerste over de finish te komen, maar om een reis waarbij saamhorigheid voorop staat. Onderweg moeten de rallyrijders allerlei gekke opdrachten uitvoeren. Zo gingen ze op zoek naar typische folklore-sokken uit Tsjechië. Ook moesten Marie-Charlotte en Astrid het gras maaien bij een bewoner thuis. Toen ze het gazon te lijf gingen, brak er prompt een wiel van de maaimachine af. En woensdag gingen de twee met een kwast in de weer, om het huis van een plaatselijke bewoner roze te verven.

Opdracht: schilder een huis roze. (Foto: Marie-Charlotte)

Maar, en daar draait het natuurlijk vooral om, moeten er kilometers worden gemaakt in de race. Hun 24 jaar oude Volkswagen Golf houdt zich tot nu toe wonderwel goed, terwijl hij bij het eerste proefritje niet eens wilde starten. Wel hadden ze een kleine aanrijding met een andere Carbage-runner, die niet op tijd remde toen ze stilstonden bij een T-splitsing. "Gelukkig was het niet ernstigs en konden we gewoon doorrijden", aldus de vrouwen. De eerste dagen reed de bonte stoet van vijfhonderd auto's onder een zonovergoten hemel, maar dinsdag in Tsjechië sloeg het weer om.

"Toen we bij de camping aankwamen, brak er een enorm onweer los."

"Het regende de hele dag pijpenstelen", vertelt Marie-Charlotte. "Toen we net bij camping aankwamen waar we eigenlijk zouden moeten overnachten, brak er ook een enorm onweer los. We zijn daarom op zoek gegaan naar een iets luxer slaapplekje, want ons tentje spoelde anders meteen weg."

Heel veel regen in Tsjechië. (Foto: Marie-Charlotte en Astrid)

Die pop-uptent heeft sowieso al z'n beste tijd gehad. "Hij blijft nog overeind staan doordat we er stoeltjes onder zetten", aldus Astrid. "Maar we moeten héél erg bukken om binnen te komen en eigenlijk is hij rijp voor de vuilnisbelt." Stiekem is even fatsoenlijk slapen in een gewoon bed ook hard nodig. "De dagen zijn lang, de nachten kort", zegt Marie-Charlotte. "Iedere avond is het feest met z'n allen en 's morgens worden we vervolgens weer heel vroeg van ons matrasje getoeterd."

"Het is qua sfeer net de Zwarte Cross, maar dan héél luidruchtig."

"Iedere auto heeft enorme geluidsboxen en die gaan meteen vol open", vervolgt ze. "Het is qua sfeer net de Zwarte Cross, maar dan héél luidruchtig."

Foto: Marie-Charlotte en Astrid