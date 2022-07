Moeder te hard aangepakt nadat er cocaïne bij haar zoon werd gevonden

De gemeente Eindhoven had een huis waar een vrouw met haar twee zoons woonde, niet voor vier maanden mogen sluiten nadat er cocaïne was gevonden. De Raad van State in Den Haag heeft bepaald dat burgemeester John Jorritsma daarmee te streng heeft opgetreden.

De burgemeester maakte gebruik van de Damocleswet. Met dit wapen in de hand kunnen gemeenten vergaande maatregelen nemen na de vondst van verdovende middelen. Zo willen ze drugscriminaliteit en onveiligheid in de omgeving terugdringen.

Slaapkamer

In augustus 2019 werd bijna 80 gram cocaïne op de slaapkamer van een van de zoons. Bij de jongen waren eerder op de dag al coke, vijf telefoons en 910 euro aan contant geld in beslag genomen. Jorritsma sloot het huis in het stadsdeel Stratum voor vier maanden. De vrouw moest elders gaan wonen en besloot haar huis uiteindelijk te verkopen.

De Raad van State vindt dat Jorritsma zijn boekje te buiten is gegaan, omdat er niet in of vanuit de woning in drugs is gehandeld. Ook heeft het spul slechts één dag in een gesloten kledingkast op een slaapkamer gelegen. Bovendien was de jongen al bij zijn vader in Waalre gaan wonen voordat het huis werd verzegeld.

Schadeclaim

De Raad van State vindt ook dat er geen preventieve werking was omdat aan de buitenkant van het huis niet te zien was dat het pand op slot was.

De vrouw en haar advocaat Peter van de Laar zijn uiteraard heel blij met de uitspraak. “Het is niet voor niets dat de Raad van State eerder dit jaar al waarschuwde dat burgemeester wat al te makkelijk met deze wet omgaan”, zegt de advocaat. Hij gaat namens zijn cliënte een schadeclaim indienen bij de gemeente. De gemeente laat weten dat ze de uitspraak gaat bestuderen om te bepalen hoe ze er vervolg aan geeft.

Veldhoven

De Veldhovense burgemeester Marcel Delhez werd ook op de vingers getikt. Hij had een bedrijfspand niet voor twee, maar voor maximaal één jaar op slot mogen doen.

In mei 2019 vond de politie in een onderzoek naar ladingdiefstallen onder meer wapens, cocaïne, morfine en hulpmiddelen voor de productie van drugs. Alles werd in beslag genomen en het pand ging op last van Delhez op slot.

De Raad van State vindt één jaar voldoende, maar alleen omdat er eerder harddrugs waren aangetroffen. De eigenaresse valt volgens het rechtsorgaan niks te verwijten. Het staat ook niet vast dat er vanuit het bedrijf in drugs is gehandeld.

De gemeente Veldhoven kon nog niet reageren.