Frietbakker Martin Zwerts op 64-jarige leeftijd overleden

Martin Zwerts van de beroemde frietzaak Friture Martin Zwerts in Eindhoven is maandag na een kort ziekbed overleden. De Eindhovenaar runde de zaak samen met zijn vrouw Annelies. Zij verkochten de friettent eind vorig jaar om te genieten van hun pensioen maar dat mocht helaas maar kort duren.

"We kregen maandag het bericht dat Martin is overleden", vertelt Cas van den Broek, wiens vader de frietzaak eind vorig jaar overnam. "Martin was pas 64 jaar oud, dus we konden het eerst niet geloven. We hebben al veel klanten gezien deze week die zijn geschrokken van het bericht."

Martin en zijn vrouw verkochten de friettent eind vorig jaar om te gaan genieten van hun pensioen. In de twintig jaar dat Martin samen met zijn vrouw eigenaar was van de frietzaak was er een duidelijke taakverdeling. "Ik heb hem meegemaakt in de frietzaak en hij was altijd volledig gefocust op de friet. Zijn vrouw Annelies maakte vooral een praatje met de klanten", vertelt Van den Broek.

Het is dan ook niet gek dat de zaak aan de Boschdijk acht keer is uitgeroepen tot beste van Nederland door de website Frietopia. Bij dat succes bleef het niet voor het echtpaar want ze openden ook een zaak in Singapore en Korea. "We werden benaderd door twee Koreanen, ze hebben een weekje meegelopen en nu draaien we in Singapore", vertelde Annelies eerder.