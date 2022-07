Gewapende man steelt 59 broeken en bedreigt winkelpersoneel: 3 jaar cel

Een 24-jarige man uit Eindhoven moet drie jaar de cel in voor de gewapende overval op de kledingwinkel Inverno in Someren. Samen met een andere overvaller bedreigde hij op 15 april 2021 een winkelmedewerkster met een nepwapen en haalde hij in één minuut tijd 59 dure broeken weg. De overval heeft een grote indruk gemaakt op de verkoopster.

De verdachte moet aan twee winkelmedewerksters schadevergoedingen betalen van in totaal 6500 euro. Een van de verkoopsters deed een maand na de brutale en gewelddadige overval haar verhaal in het tv-programma Bureau Brabant: "Ik heb de longen uit mijn lijf geschreeuwd. Sindsdien heb ik vier ogen en vier oren."

Voorverkenning

De twee daders, van wie er één al eerder is veroordeeld, gingen een dag voor de overval al op verkenning. Zo wisten zij precies waar ze moesten zijn en konden zij in één minuut tijd 59 broeken meenemen. Daarna vluchten zij op een scooter.De waarde van de buit is zo'n 10.000 euro.

De 24-jarige dader is al eerder veroordeeld voor soortgelijken misdrijven. Hij bekende een paar weken na de overval. Direct daarna zei hij dat deze verklaring vals was en dat hij onder druk werd gezet omdat hij de scooter leende. Dat gelooft de rechtbank niet omdat op camerabeelden te zien is dat hij dezelfde kleren als de overvaller droeg en hij de scooter al eerder had.

De verkoopster deed eerder haar verhaal in Bureau Brabant.