Rode neusbeer gaat ervandoor nadat niemand hem uit boom kan halen

De rode neusbeer heeft woensdagmiddag zijn stek hoog in een boom in Breda verlaten. Daar gingen vele vergeefse pogingen om het dier te vangen aan vooraf. Toen iedereen het had opgegeven ging de rode neusbeer er zelf vandoor. Waar het exotische dier vandaan komt en waar het nu is, blijft ook een raadsel.

De rode neusbeer, we noemen hem voor het gemak maar even Rudolf, werd dinsdagavond ontdekt door een groep wandelaars. Medewerkers van de ingeseinde Dierenambulance en brandweerlieden in een hoogwerker kregen het exotische dier een dag later later niet te pakken. Ook vang- en valkooien met bananen konden Rudolf woensdagochtend niet verleiden.

Van boom naar boom

Vrijwilligers van een nabijgelegen kinderboerderij en medewerkers van de Dierenambulance gaven daarom het posten op. En jawel hoor, daarna glipte Rudolf er vandoor.

Een 112-correspondent van Omroep Brabant wist dat vluchtige moment met een camera vast te leggen. Te zien is hoe de van origine Zuid-Amerikaanse neusbeer van boom naar boom springt, naar beneden klautert en vliegensvlug de struiken in rent.

Op de vlucht

Dat Rudolf in een boom is geklommen, kan erop wijzen dat hij is geschrokken van iets of iemand. Zuid-Amerikaanse neusberen leven doorgaans namelijk op de grond waar ze leven van vruchten, wortels en insecten. Op de vlucht voor natuurlijke vijanden zoals katachtigen en wurgslangen, schieten ze de boom in.

Of en wanneer Rudolf zich laat vangen? Ralph Smit van dierenopvangcentrum Breda moet het antwoord schuldig blijven. "Als hij verkast, zien we hem misschien nooit meer. Het is echt koffiedik kijken. In de 21 jaar dat ik dit werk doe, heb ik nog nooit met een rode neusbeer gewerkt."

