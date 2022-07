Moeder werd huis uitgezet na drugsvondst: 'We moesten het maar uitzoeken'

Het leven van een vrouw uit Eindhoven raakte totaal ontwricht toen ze door de gemeente vier maanden uit haar huis werd gezet. De reden: er was 80 gram cocaïne gevonden die haar zoon in een kast had gelegd. Burgemeester Jorritsma sloot het pand en dus kwam de vrouw tijdelijk op straat te staan. En ook daarna werd haar leven nooit meer zoals het was. De gemeente heeft hier te streng opgetreden, oordeelt de Raad van State nu.

De vrouw* vertelt alleen anoniem haar verhaal. Ze wil na een juridische procedure van bijna drie jaar verder met haar leven, de scherven bijeen rapen. Het gezin is inmiddels uit elkaar gevallen. De ellende begon in augustus 2019. Een van haar twee zoons bewaarde cocaïne in huis voor een ander. Het zou dezelfde dag weer verkassen, maar de politie bleek sneller. "Het spul heeft vijf uur in een kast gelegen. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil dit niet goed praten. Het is strafbaar", zegt ze.

"We moesten het zelf maar uitzoeken."

Maar het was niet gebruikelijk voor haar zoon om drugs bij zich te hebben, bedoelt ze. "Het is niet onze wereld. Ook niet die van mijn zoon, toen net klaar met zijn hbo-studie. Het was een absurde misstap van hem." De enorme boosheid maakte al snel plaats voor het moederinstinct. "Ik kwam terug van vakantie en hij zat in het huis van bewaring. Maar onze verbondenheid is daarna alleen maar sterker geworden." Voor de gemeente Eindhoven heeft ze minder liefdevolle gevoelens. Die besloot namelijk op basis van de wet Damocles om hun woning te sluiten, voor vier maanden. De vrouw kreeg vier dagen respijt om Kerstmis in eigen huis te vieren. Daarna werd de woning verzegeld. "We moesten het maar uitzoeken. Het lukte op het nippertje om iets te huren in de vrije sector." Vier maanden dubbele woonlasten vraten aan het spaargeld en aan de gemoedsrust. De vrouw kreeg een burn-out.

"Ik wil dat Den Haag en gemeentes zorgvuldiger te werk gaan met de Wet Damocles."

Na de ban keerde ze terug naar haar koopwoning. Maar de rust kwam niet meer terug. De hypotheekverstrekker stuurde een brief met dreigende ondertoon. De Wet Damocles zette volgens de geldschieter de lening op losse schroeven. De vorsende blikken in de buurt maakten het af. De vrouw wilde er niet meer wonen. Ze heeft haar huis verkocht en is naar een andere plek verkast. Haar zoon kreeg uiteindelijk na zes weken voorarrest een taakstraf van de rechter opgelegd. Hij heeft intussen een baan, een vriendin en een woning. Zijn broer woont bij zijn vader. De vrouw en haar vriend zijn intussen ook weer opgekrabbeld. Ze kunnen terug naar gelukkiger tijden. "Ik heb afgelopen periode het ene vonnis na het andere gelezen. Mijn grondrechten zijn geschonden. Den Haag en de gemeentes moeten zorgvuldiger te werk gaan met deze wet."

