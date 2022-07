Demonstraties boeren en optreden van politie gaan door, waar eindigt het?

De protesten van de boze boeren en het optreden van de politie gaan ook volgende week door. Daarbij trekt Mark van den Oever van Farmers Defence Force veel aandacht met zijn harde uitspraken. Maar zijn club is niet de enige partij aan het front. Hoe kijken boerenorganisatie ZLTO, de actiegroep Agractie en de politiebond naar de komende demonstraties?

Bart Kemp, woordvoerder van Agractie:

"Hoeveel protesten en hoe groot de demonstraties worden, is onduidelijk. Veel dingen komen spontaan tot stand. Maandag trappen we wel af met een groot statement, daarover kan ik nu nog niks zeggen."

"Agractie vertegenwoordigt 80 procent van alle boeren. Met solidaire burgers erbij hebben we op social media over de 100.000 volgers. Op de acties die we als Agractie organiseren, hebben we absoluut grip. We overleggen daarbij vaak met de politie. We kiezen vooral publieksvriendelijke actie en zijn duidelijk in onze communicatie. Dit stikstofbeleid deugt niet en we willen op gelijkwaardige voet het gesprek met de overheid aangaan. Mark gaat over zijn eigen woorden."

Erik Martens, woorvoerder van de ZLTO:

"We roepen onze leden op om te demonstreren, om gebruik te maken van het recht om hun mening te geven. Dat mag in Nederland. We zijn blij dat de boeren op waardige en ordentelijke wijze uiting geven aan hun frustratie en woede over het stikstofbeleid van de overheid."

"We hebben geregeld contact met de politie over diverse thema's. Deze donderdagochtend nog. Ook zij geven aan dat ze tevreden zijn hoe de protesten in Brabant verlopen. Ik geef geen commentaar op wat elders in het land gebeurt. Ik laat het ook volledig voor rekening van andere partijen wat ze zeggen. Als ZLTO gaan wij daar niet over."

Maarten Brink, voorzitter van de politiebond ACP Zeeland-West-Brabant:

"De escalatie begint daar waar mensen zich niet houden aan de regels. Of het nu supporters, slagers of boeren zijn, maakt niet, zodra groeperingen zich niet houden aan bevelen en vorderingen van de politie, treden we op. Houden ze zich daar aan, dan is er ook niks aan de hand. Met gezond verstand komen we een heel eind."

"Ik hoor van veel mensen dat de boeren hun standpunt glashelder hebben gemaakt. Nog meer harde uitspraken en protesten om dat duidelijk te maken, zijn niet nodig. Het is nu tijd dat de politiek snel met de boeren om tafel gaat zitten. Om vorm te geven aan de meningsverschillen."

