OM wil dat Bouchra D. die haar zus doodstak wordt opgenomen in tbs-kliniek

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de veroordeling van Bouchra D. uit Den Bosch, die vorig jaar haar zus doodstak. De rechtbank legde D. hiervoor geen straf op, maar tbs met voorwaarden. Het Openbaar Ministerie (OM) is het daar niet mee eens, omdat het tbs met dwangverpleging had geëist. Dat betekent dat ze gedwongen moet worden opgenomen in een tbs-kliniek.

Bouchra D. stak op 23 oktober vorig jaar haar zus dood in hun huis in Den Bosch. Ze vermoordde haar zus met 88 messteken nadat ze 'in haar hoofd stemmen' had gehoord. D. werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, omdat ze zou lijden aan schizofrenie. Ze stak haar zus in een psychose dood. Het OM is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank. "Om de maatschappij tegen haar te beschermen en door de kans op herhaling, hadden wij tbs met dwangverpleging geëist. Het OM vindt het teleurstellend dat de rechtbank daar anders over denkt", zegt woordvoerder Bart Vaessen. De rechtbank vindt dat Bouchra met gedwongen opname in een tbs-kliniek minder kans zou hebben om te herstellen. Daarom legde de rechtbank een lichtere straf op: tbs met voorwaarden. De voorwaarden van haar tbs zijn dat ze zich moet laten opnemen in een zorginstelling en zich moet laat behandelen. Ze kreeg ook een alcohol- en drugsverbod en een contactverbod met de vader van haar halfzus. Tbs met voorwaarden kan maximaal negen jaar duren. Daarna beoordelen deskundigen of ze nog verdere behandeling nodig heeft.