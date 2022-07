Rode neusbeer eindelijk gevangen na avonturen in Breda

De rode neusbeer die de afgelopen dagen op avontuur was in Breda is gevangen. Het dier dook donderdagavond op in de tuin van Yvonne Vredendaal aan de Ulvenhoutselaan. "Hij scharrelde gewoon een beetje door de tuin."

Suzan van Loenen Geschreven door

Yvonne had andere plannen donderdagavond. Ineens was ze bezig met de vangst van de rode neusbeer, die we voor het gemak Rudolf noemen. "Hij klom in en uit een hoge boom, ging de straat weer in en kwam weer terug", vertelt ze. "We hielden hem goed in de gaten."