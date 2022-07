Slapeloze nachten van jonge boeren doet stikstofgedeputeerde pijn

Stikstofgedeputeerde Erik Ronnes wacht de zware taak om Brabant door de stikstofcrisis te loodsen. Op 1 juli 2023 moet de provincie met een plan komen hoe die crisis te beteugelen. Een immense opgave in een knellend tijdspad. Deel 2 van het gesprek met de man waar alle boeren hun hoop op hebben gevestigd.

Dat jonge boeren slapeloze nachten hebben vreet aan hem. Dat minister Christianne van der Wal de provincies zo ongeveer de vrije hand heeft gegeven om de stikstofreductie van 50 procent te realiseren is zowel een vloek als een zegen. Een zegen, omdat je echt kan proberen er het beste uit te halen. Een vloek omdat je het nooit voor iedereen goed kan doen. Toch is alles gericht op een betere, duurzamere en gezondere toekomst voor de natuur én de veehouderij.

Brabant heeft veel boeren die al hebben aangegeven uiteindelijk vrijwillig te willen stoppen. Uit een door de provincie uitgezet onderzoek blijkt dat dat zo'n 1200 boerenbedrijven zijn. Boeren die geen opvolger hebben, boeren die niet opnieuw willen investeren in een duur stalsysteem. Daar liggen volgens Ronnes wel mogelijkheden. "Het geeft ruimte om bijvoorbeeld bedrijven te verplaatsen. Het maakt de ruimte voor die ingewikkelde puzzel een stukje groter", zegt hij. Ruimte die in die ingewikkelde gesprekken echt verschil kan maken.

De keuze maken om je bedrijf anders in te richten heeft nogal wat gevolgen, erkent Ronnes. Daarom vindt hij het ook heel pijnlijk dat het kabinet op veel gebieden in gebreke blijft. Een goede prijs voor een gezond product is daar één van. "Pas als je een goede rekensom kan maken wat omschakelen oplevert, maak je die keuze." Zijn collega Elies Lemkes (Landbouw) doet wat ze kan en voert veel gesprekken met leveranciers en afnemers, maar de daadkracht moet uit Den Haag komen.

De ingeslagen weg is de juiste, denkt Ronnes. "We zijn in 2018 al begonnen met de stalaanpassingen. Daar plukken we nu al de vruchten van. We schieten dus meer op dan andere provincies. Maar ook hier lopen we nu tegen grenzen op." Ronnes doelt onder meer op de problemen die boeren met de bank hebben. De bank wil boeren die nu een emissiearme stal willen bouwen geen financiering verstrekken vanwege de onzekere toekomst. "Het kabinet moet daar echt bij helpen."

Dat Brabant op de goede weg is wordt ook bevestigd door de minister. Zij wil ook bij andere provincies hameren op betere stalsystemen, zoals in Brabant. Al red je het met alleen innovatie ook niet, erkent Ronnes. "Stalsystemen, stoppers, extensiveren, elektrificeren. Ook zijn we in gesprek met België om te kijken hoe we daar winst kunnen halen. 60 procent van de stikstof in de Brabantse Wal bijvoorbeeld komt uit België."