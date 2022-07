Oud-PSV'er (61) acht jaar cel in voor cocaïnehandel en witwassen

Oud-PSV’er Willy Scheepers moet in Zwitserland acht jaar de cel in voor witwassen en cocaïnehandel. De rechtbank in Zürich heeft dit bepaald, zo meldt de Zwitserse krant Blick. Een deel van de straf heeft de 61-jarige voormalige trainer van RKSV Nuenen al uitgezeten. Als hij vrijkomt, mag hij Zwitserland acht jaar niet meer in.

Scheepers kwam tussen 1978 en 1981 tot zeventien officiële wedstrijden voor PSV. Daarna speelde de verdediger onder meer voor het Belgische Overpelt, diverse clubs in Denemarken en het Duitse SV Darmstadt ’98 voordat hij zijn actieve carrière afsloot bij FC Dietikon. Bij deze Zwitserse club begon hij zijn trainersloopbaan, die hem onder meer functies opleverde op Cyprus en bij RKSV Nuenen. Een handlanger van Scheepers kreeg 5,5 celstraf. Beiden moeten ook omgerekend 20.000 euro betalen voor de winst die ze met de cokehandel hebben gemaakt. De ruim 2 kilo cocaïne die bij hen in beslag is genomen, zal worden vernietigd. Net als, zo bericht het Zwitserse dagblad, een auto met hierin een ruimte waarin verdovende middelen werden gesmokkeld. Ook raken ze de twee dure polshorloges kwijt die bij het justitieel onderzoek zijn meegenomen. Scheepers’ maat heeft tijdens de rechtszaak een uitgebreide bekentenis afgelegd. Hij wilde niet zeggen wat de voormalige topvoetballer met de deals te maken heeft gehad. Uit het krantenartikel wordt niet duidelijk of Scheepers ook een verklaring heeft afgelegd. Beiden kunnen nog in beroep gaan.