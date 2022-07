Tientallen boeren rijden met tractoren Uden in om te protesteren

Boeren zijn vrijdagavond het centrum van Uden ingereden met hun tractoren om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Rond elf uur staan er nog enkele boeren op een plein aan de Markt in Uden.

Volgens een van de boeren zijn ze rond negen uur 'langzaam en toeterend' richting het centrum gereden. "We staan sinds halftien stil op een plein met parkeerplaatsen aan de Markt. We blokkeren niets. Iedereen kan in- en uitrijden", aldus de boer.

Rond elf uur staan er nog altijd enkele boeren op het plein. Een omstander meldt dat een groepje boeren een café binnen is gegaan.

Boeren tegen het stikstofbeleid

Op de tractoren zijn borden met teksten geplakt. Daarop staan verschillende leuzen, waaronder 'Wij strijden voor vrijheid van alle Nederlanders' en 'Den Haag is een mooie stad maar met dit …… kabinet gaat heel Nederland plat'.

De protestactie is er één in een reeks van vele. Ook donderdagavond doken op verschillende plekken in Brabant tractoren op. De boeren willen zo opnieuw aandacht vragen voor de gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet.