Boeren richten zich op plaatselijke politiek en trakteren burgers

Tractoren voor het gemeentehuis in Cuijk (foto: SK-Media/SQ Vision Mediaprodukties). Een impressie uit Bladel (foto: Rob Gruijters). De Bergeijkse politiek, onder wie burgemeester Arinda Callewaert, wordt toegesproken (foto: Hans van Dommelen). Grote opkomst in Cuijk (foto: Marco van den Broek/SQ Vision Mediaprodukties). Omstanders werden getrakteerd in Cuijk (foto: SK-Media/SQ Vision Mediaprodukties). Rookwolken vanwege een brandende tractorband (foto: Rens Menke). Volgende Vorige 1/6 Tractoren voor het gemeentehuis in Cuijk (foto: SK-Media/SQ Vision Mediaprodukties).

Op de Markt in Bladel, in het gemeentehuis in Cuijk en bij een boerenbedrijf in Moerdijk. Op diverse plekken in Brabant duiken donderdagavond tractoren op. De boeren willen opnieuw aandacht vragen voor de gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet.

Ze richten hun spreekwoordelijke pijlen onder meer op de politiek in het Land van Cuijk. De gemeenteraad van deze gemeente vergaderde deze donderdagavond. Een groep van ongeveer twintig veelal jonge agrariërs mocht in het gemeentehuis haar zegje doen. Hun trekkers (zeker een stuk of twintig) hadden ze onder meer geparkeerd op het Louis Jansenplein. Omstanders werden getrakteerd op producten van het land en van de bedrijven van de actievoerders. Alles verliep zonder problemen. Gemoedelijk en druk was het ook in Bladel waar boeren en burgers elkaar tegenkwamen op de Markt.

Het was gezellig druk op de Markt in Bladel (Rob Gruijters).