Een gekmakende piep in je oren: 'Het kan iedereen overkomen'

Een piep in je oren of een continue suis: tinnitus is voor heel veel mensen een probleem. En niet alleen een probleem voor de 'festival-generatie', mensen die zonder oordoppen elke week vooraan staan bij een concert. Iedereen kan er last van krijgen, weet klinisch fysicus-audioloog Thijs Thielemans.

Zo'n anderhalf tot twee miljoen mensen in Nederland hebben op dit moment last van tinnitus. Voor een klein deel van die mensen zijn de klachten zo erg dat ze er hulp voor zoeken. Zoals voor Tom Parijs uit Den Bosch, die eerder zijn verhaal deed bij Omroep Brabant. Hij hoort in zijn ene oor het geluid van een straaljager en in zijn andere oor een snerpende piep, sinds hij een hardcorefestival in Eindhoven bezocht. Tom is de wanhoop nabij en wil nu naar Zuid-Korea voor een behandeling.

Uit de vele reacties die er kwamen op dat verhaal, bleek dat Tom niet de enige is met het probleem. En dat kan de klinisch fysicus-audioloog beamen. "En de oorzaken van tinnitus lopen erg uiteen", vertelt Thielemans.

Soms is er een medische oorzaak te vinden. Bijvoorbeeld een oorontsteking of een oorsmeerprop die tegen het trommelvlies aan zit. Dat zijn oorzaken die vaak kunnen worden verholpen. En soms weten patiënten het oorsuizen te koppelen aan een specifieke gebeurtenis: zoals een ongeluk met whiplashklachten of ontstaat het na plotseling lawaai.