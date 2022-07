De oldtimer van Bram en Thomas is gejat: 'Er zat maanden werk in'

Ze zijn er helemaal kapot van: maandenlang hebben Bram en Thomas aan hun eigen oldtimer camper gewerkt. De wagen was helemaal opgeknapt met bloed, zweet, tranen, een boel liefde en een hoop geld. Maar voordat ze echt gebruik konden gaan maken van hun Mercedes-camper uit 1978, werd die dit weekend gestolen. Thomas en Bram rusten niet voor ze hun wagen weer hebben gevonden. Er wordt zelfs in de haven van Antwerpen gezocht.

"We werkten eraan op het bedrijf van onze vader", vertelt Thomas. "We hebben er verschillende stukken plaatwerk op gelast, de constructie is verstevigd, alle roest hebben we eruit gehaald", somt hij op. "Alles is geschuurd, de elektra is vervangen, er zit een nieuwe accu in, alles is geschilderd. Maanden werk hebben we eraan gehad."

Maar het was een prachtig project waar de jongens met liefde aan werkten. "We zeiden zelfs nog tegen elkaar, 'hier zit zó veel in, deze wagen gaan we nóóit meer verkopen'. Dat is misschien nog wel het meest zure van alles."

De dief of dieven hebben er hun best voor moeten doen. "Het hek is doorgeknipt om binnen te komen en met de oldtimer zijn ze er vervolgens dwars doorheen gereden." De politie werd meteen ingeschakeld en camerabeelden zijn opgevraagd. "Maar dat duurt lang en wie weet waar hij ondertussen naartoe gaat." Dus zijn de broers daarom nu zelf op zoek.

Want nog voordat de opgeknapte oldtimer goed en wel dienst kon gaan doen voor al die prachtige ritjes naar het strand, of de vakantie van Bram die over een paar weken gepland stond, werd de camper dit weekend gestolen. "Hij stond bij onze vader op een afgesloten bedrijventerrein", vertelt Thomas. "Echt niet zomaar langs de straat waar iemand met een schroevendraaier hem mee kon nemen."

Bram rijdt rondjes in Tilburg in de hoop hun camper tegen te komen. Thomas is naar de haven van Antwerpen gereden om de oldtimer daar te zoeken. "Het schijnt voor te komen dat zulke wagens meteen het land uit worden gebracht en op een boot worden gezet." Dus besteedt hij zijn zondag op een rangeerterrein in de Belgische haven, turend door een verrekijker in de hoop een glimp op te vangen van de camper.

Al realiseert hij zich dat de kans klein is dat hij op dat enorme terrein hun camper echt terugvindt. Als hij daar al is. "Maar we moeten íets doen. Het is een wanhoopspoging, maar beter dan niets. We houden hoop dat we hem ooit terugvinden."

De oldtimer is niet allrisk verzekerd, "Dat is onbetaalbaar. We hebben er voor 12.000 euro aan versleuteld. Dat is allemaal weg. En alle uren die we erin hebben gestopt. Het is gewoon allemaal weg."