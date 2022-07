Asielzoekers lopen op de snelweg, op zoek naar een supermarkt

De politie heeft zaterdagavond twee lopende mensen van de A58 bij Oirschot gehaald. Het stel bleek onderweg naar een supermarkt.

Er waren bij de politie verschillende meldingen binnengekomen over mensen die over de snelweg liepen. In de buurt van Oirschot kwamen agenten inderdaad een man en een vrouw tegen. Ze spraken alleen Arabisch, zo meldt de politie.

Met hulp van een tolk werd duidelijk dat het tweetal onderweg was vanuit het asielzoekerscentrum in Oirschot. Ze wilden naar een supermarkt.

Agenten hebben uitgelegd dat lopen op de snelweg levensgevaarlijk is. Daarna is het duo teruggebracht naar het azc in Oirschot.