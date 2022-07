102 jaar oude oorlogsveteraan overleden die in mei eigen monument kreeg

De Engelse oorlogsveteraan Edwin Hunt is op 102-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Worthing. Hij was er in mei nog bij toen in Oeffelt en in Gennep aan de Limburgse kant van de Maas een monument voor hem werd onthuld. "Natuurlijk ben ik trots, maar mijn rol was zeker niet heel erg groot”, zei de bescheiden veteraan toen."

Hunt was in ons land vooral betrokken bij de bevrijding van onder meer Brabant en Gelderland in september 1944. Majoor Hunt landde in Normandië tijdens D-Day in juni 1944. Hij had de leiding over een aantal landingsvaartuigen. Zijn regiment kwam in Brabant terecht. De majoor was vrijwel elk jaar van de partij wanneer er in ons land herdenkingen waren.

Doorgang naar de Rijn

Omdat Hunt voor de oorlog al op het water had gewerkt, herkende hij belangrijke waterkaarten die in het kantoor van Rijkswaterstaat in Den Bosch verstopt waren. Op grond van die plattegronden konden de geallieerden noodbruggen aanleggen over de grote rivieren, zoals de pontonbrug 'Lambrechtsten Bridge' tussen Oeffelt en Gennep.

In februari 1945 bouwden militairen in krap twee weken tijd dat enorme gevaarte over de Maas. Het was met een lengte van ruim 1,2 kilometer de grootste drijvende Baileybrug uit de Tweede Wereldoorlog. De brug gaf 250.000 militairen de doorgang die nodig was om de rest van Nederland te bevrijden. Vanuit Brabant konden de geallieerden doorstoten richting de Rijn.

'Nooit durven dromen'

"Aan de hand van de foto's wist ik nog precies hoe de brug er uitzag, maar ik had nooit durven dromen dat ik beide plaatsen nog eens zou bezoeken", zei Hunt bij de onthulling.

Zijn compagnon Constant Lambrechtsen, destijds ingenieur bij Rijkswaterstaat, verdiende volgens hem veel meer waardering dan hijzelf. “Een briljante geest. Ik had de militaire kennis, maar hij was veruit de slimste.”

LEES OOK: Veteraan (102) eregast bij onthulling monument van 'Lambrechtsen Bridge'

Beelden van de onthulling: