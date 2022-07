Gestolen oldtimer van Bram en Thomas is terug: 'Ben hem meteen gaan halen'

Het is een klein wonder te noemen: Bram en Thomas Hester uit Tilburg hebben eigenhandig hun gestolen camper teruggevonden. Afgelopen weekend werd de oldtimer gestolen, nadat de twee maandenlang met de hele familie hadden gewerkt om hem op te knappen. Hun ziel, zaligheid en een boel geld zat er in. Maar nu is hij terug en: nauwelijks beschadigd.

De broers hadden maandenlang aan de oldtimer gewerkt en er ruim tienduizend euro in geïnvesteerd. Om de wagen zodanig op te knappen dat de broers er mee naar het strand zouden kunnen, met al hun spullen om te kitesurfen. En de jongste van de twee, Bram, zou er binnenkort mee op vakantie gaan. Dieven hadden echter andere plannen en ze stalen de gerestaureerde Mercedes-camper uit 1978 van een bedrijventerrein in Tilburg.

Camper stond 'toch' in Antwerpen

Terwijl ze hun frustratie, woede en verdriet nog moesten verwerken, gingen de broers eropuit voor een zoektocht naar hun camper. Maar waar? Ja, het schijnt vaker te gebeuren dat dit soort voertuigen in Antwerpen op een boot wordt gezet om ergens anders te kunnen verkopen. Thomas is ook naar de Belgische havenstad afgereisd, maar eigenlijk zocht hij daar naar een speld in een hooiberg. En da’s best lastig. Onverrichterzake keerde hij terug.

Toch liet zijn voorgevoel hem niet in de steek. Een inwoner van Antwerpen, die verder anoniem wil blijven, liet maandagmiddag via Facebook weten dat hij de camper had gevonden. “Dichtbij de haven, ergens langs de weg, zou hij staan. Op een plek waar je niet hoefde te betalen voor parkeren. Ik wist niet hoe snel ik naar België moest rijden om de camper te zien en op te kunnen halen”, vertelt Thomas.

Schade viel mee

Hij vond niet alleen de oldtimer terug, de schade bleek ook nog ontzettend mee te vallen. “Alleen een deel van de bumper was wat beschadigd. En in de wagen was een kastje kapot getrokken. Daar stonden pannen in en die hebben ze niet meegenomen.” Kortom, eind goed al goed, al zal het voor de daders (mochten die ooit opgespoord worden) nog wel een staartje krijgen.

Bij Bram en Thomas overheerste dankbaarheid. Voor de Belg die de camper vond, die zal nog worden beloond. “Maar ook voor Omroep Brabant: ongelooflijk hoe vaak jullie verhaal via Facebook is gedeeld. Niet normaal”, vertelt Thomas, die na een uiterst vermoeiend weekend voor hem en zijn broer dus opgelucht kan ademhalen.

Vakantie kan doorgaan

Bram kan op zijn beurt met extra veel plezier uitkijken naar zijn geplande campingvakantie in Italië. Die kan nu toch doorgaan, want een tweede keer zullen de gebroeders hun camper niet meer laten stelen.