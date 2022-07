112-nieuws: brand op boot in Heusden • fietser (76) aangereden

16.55

Een man is in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij 23 juni opliep bij een ongeluk in Best. Het slachtoffer was met zijn scooter tegen een boom langs het Dijkpad gereden. Hij werd met onder meer zware verwondingen aan zijn hoofd opgenomen in een ziekenhuis. Een groep wielrenners verleende eerste hulp aan de man, maar al snel waren de hulpdiensten massaal aanwezig. Ook landde er een traumahelikopter op een sportveld in de buurt. Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.