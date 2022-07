Glazenwasser Remco redde twee mensen uit brandend huis

Glazenwasser Remco de Beer uit Tilburg heeft dinsdag dankzij koelbloedig optreden het leven van zijn twee achterburen gered toen hun huis in lichterlaaie stond. Hij wist de man en vrouw uit de slaapkamer te krijgen door zijn ladder tegen het brandende huis te zetten en naar boven te klimmen. "Ze waren helemaal in shock en zaten onder het roet."

Het was nog vroeg, iets na zes uur, toen de 42-jarige Remco wakker schrok door enkele harde knallen. Hij keek uit het raam en zag enorme steekvlammen uit de tuin van zijn achterburen komen. Twee huizen stonden in brand. "Binnen een seconde of tien stond alles in de fik", vertelt hij geschrokken. "Ik heb meteen mijn gezin wakker gemaakt en samen met onze honden zijn we naar buiten gegaan. Ik was bang dat het vuur zou overslaan naar mijn huis, want onze schuren grenzen aan elkaar."

"We zijn op allerlei deuren gaan bonken om de bewoners wakker te maken."

Vervolgens rende Remco samen met zijn dochter en een buurman naar de Brasemstraat waar de brand woedde. "We zijn op allerlei deuren en ramen gaan bonken om de bewoners wakker te maken. Iedereen lag nog te slapen", zegt hij.

Foto: Remco de Beer

Uit het raam van een van de brandende huizen hing een vrouw, zag Remco. "Er stond een klein trapje, maar daar kon ze niet mee naar buiten komen." De Tilburger bedacht zich geen seconde, pakte zijn glazenwassersladder, zette hem tegen de muur van het brandende huis en klom omhoog.

"De vrouw was flink in paniek, ze zag helemaal zwart door het roet. Nadat ik haar naar buiten had geholpen, bleek dat er nog een man vastzat in de slaapkamer. Met de hulp van een andere jongen hebben we hem er toen ook uit gehaald." Niet veel later was de brandweer er ook. De twee slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Een hond overleefde de brand niet. De knallen en steekvlammen zijn vermoedelijk ontstaan omdat er gasflessen in een van de achtertuinen lagen. De brandweer bestreed het vuur en haalde ook de dakpannen weg om onder het dak te kunnen blussen. Desondanks kon niet worden voorkomen dat de twee huizen helemaal zijn verwoest.

Foto: Remco de Beer

Remco ging na zijn heldenactie gewoon aan het werk. "Maar toen ik in de auto zat, kreeg ik helemaal zware benen en realiseerde ik me pas hoe heftig de situatie was." Vanmiddag stopt hij iets eerder, zo heeft hij besloten. "Dan kan ik even bijkomen van alle paniek." Zo zag de brand in de Brasemstraat er dinsdagmorgen uit: