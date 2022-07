Handtekeningenactie van Angelique helpt toch wel: Aldi in Uden mag blijven

De Aldi aan de Bitswijk in Uden-Noord mag toch blijven. De winkel moest in februari van de Raad van State dicht, omdat de gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, ten onterechte een vergunning had gegeven voor de winkel. De gemeente verleent nu een nieuwe vergunning die dit probleem oplost. En daar hebben 1100 handtekeningen opgehaald door Angelique Rutten een beetje aan bijgedragen.

Er is al lang gedoe om de Aldi in Uden-Noord. In 2017 gaf de toenmalige gemeente Uden een vergunning voor deze supermarkt. Maar de Raad van State oordeelde dat dat in strijd was met het bestemmingsplan. De Aldi moest daar dus dicht. Die sluiting werd echter telkens uitgesteld, omdat de gemeente hard op zoek ging naar een oplossing. Die is nu gevonden.

Alles klopt nu met bestemmingsplan

Een nieuwe omgevingsvergunning zorgt ervoor dat er nu wel een supermarkt in het pand van de Aldi aan de Bitswijk mag zitten. Alles klopt dan met het bestemmingsplan. Die vergunning is nu afgegeven door de gemeente Maashorst, waarin Uden is opgegaan.

“We vinden de Aldi een belangrijke wijkvoorziening”, legt wethouder Franko van Lankvelt uit. De wijk heeft hierdoor twee supermarkten. En de handtekeningen van Angelique speelden echt een rol in de afweging, zo laat hij doorschemeren. “Veel wijkbewoners zijn hier wel blij mee verwacht ik,, gezien het grote aantal handtekeningen dat we kregen om de discounter voor de wijk te behouden.”

Hoofdpijndossier

Of daarmee het jarenlange hoofdpijndossier is afgesloten, is nog maar de vraag. “Ik hoop het wel”, zegt de wethouder. Er kan namelijk nog wel bezwaar gemaakt worden tegen de nieuwe vergunning. In het slechtste geval zou een rechter de vergunning alsnog kunnen vernietigen.

Wie weet komt die rechtszaak er ook. Twee ondernemers wilden iets verderop in de straat een grote Foodmarkt beginnen. Dat plan viel in duigen door de komst van de Aldi, want de gemeente wilde niet te veel supermarkten in de wijk. Daarom stapten de Foodmarktondernemers naar de rechter om de vergunning van de Aldi aan te vechten.

Aan de lokale omroep Dtv laten ze weten dat ze het er waarschijnlijk niet bij laten zitten. Voor komende donderdag staat er een zoveelste rechtszaak op de rol.

Angelique Rutten was nog niet bereikbaar voor een reactie.

