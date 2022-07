Waalre schroeft halsoverkop IKEA-bedjes in elkaar voor asielzoekers

In Waalre hebben ze dinsdag halsoverkop bijna 200 IKEA-bedden in elkaar geschroefd om de eerste asielzoekers op te vangen. Ze worden ondergebracht in twee sporthallen. Deze eerste groep vluchtelingen komt namelijk een dag eerder dan was aangekondigd. "Dat gaf een beetje stress", zegt een woordvoerder van de gemeente met een vleugje ironie.

Vanuit het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel in Groningen zijn vier tot vijf bussen dinsdagavond onderweg naar het zuiden. Ze vervoeren 164 asielzoekers die eigenlijk pas op woensdag zouden arriveren in Waalre. "Maar eind van de middag kregen we van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te horen dat ze dinsdag rond middernacht al bij ons op de stoep staan", aldus de woordvoerder van de gemeente.

Tandje bijzetten

Tientallen vrijwilligers, brandweerlieden en ambtenaren van de gemeente Waalre moesten een tandje bijzetten om op tijd de eerste noodopvang gereed te krijgen. In sporthal De Pracht en 't Hazzo worden bijna 200 bedden in het gelid opgesteld. "We dachten aanvankelijk dat we bedden van het Rode Kruis zouden krijgen. Die zijn gemakkelijk te installeren. Later bleek dat het bouwpakketten van IKEA waren, dus moesten we in allerijl nog mensen erbij halen om alles op tijd in elkaar te schroeven."

Na de eerste lichting van 164 asielzoekers volgen er nog enkele tientallen vluchtelingen. In totaal gaat om de noodopvang van 225 mensen.

'Helaas onontkoombaar'

Burgemeester Jan Boelhouwer toont begrip voor de situatie, zo laat hij via de gemeentesite weten: "We moesten direct schakelen, maar in tijden van crisis is dit helaas onontkoombaar. We doen er alles aan om het in goede orde te laten verlopen en we hopen van harte op begrip. De veiligheid van onze inwoners en de asielzoekers staat hierbij voorop."

Ruim honderd mensen lieten zich maandagavond in het gemeentehuis van Waalre bijpraten over de komst van de 225 vluchtelingen. Voor volgende week maandag staat er in hetzelfde Huis van Waalre een bijeenkomst gepland opnieuw voor onder anderen omwonenden, dan om hun eerste ervaringen te delen en te bespreken. Ook heeft de gemeente een extra nieuwsbrief uitgegeven.

