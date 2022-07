Tennissprookje Van Rijthoven krijgt geen nieuw hoofdstuk in Newport

Tim van Rijthoven (25) uit Roosendaal is op het toernooi in het Amerikaanse Newport meteen uitgeschakeld. De tennisser die de laatste weken verraste op gras, verloor van de Amerikaan Mitchell Krueger. Dat deed hij in drie sets, 6-7 (7), 6-4 en 3-6. Op Wimbledon haalde Van Rijthoven nog de vierde ronde en het grastoernooi van Rosmalen won hij zelfs. Daarmee zorgde hij voor een daverende verrassing.

ANP / Sandra Kagie Geschreven door