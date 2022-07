5 vragen aan Joey van Doorn die wil vlammen op EK Petanque in Den Bosch

Het walhalla voor petanque-spelend Nederland is vanaf woensdagmiddag de Parade in Den Bosch. Want het Europees Kampioenschap begint dan in een heus stadionnetje bij de Sint Jan. Vijf vragen aan de Nederlandse topper Joey van Doorn uit Schijndel, die gaat voor een podiumplek.

Hoe is het om een EK te spelen in je achtertuin?

“Dat is apart en uniek. Ik begin ook steeds meer te beseffen dat het een speciaal evenement is. Vanuit huis ben ik binnen tien minuten op de Parade in Den Bosch. De afgelopen dagen heb ik ook veel berichtjes gehad om me succes te wensen. En een boel mensen laten weten dat ze komen kijken.”

Hoeveel tijd steek jij in petanque?

“Ik train drie keer per week en dan zijn er in het weekend wedstrijden, vaak op zaterdag en zondag. Dan ben ik zeker 20 uur per week bezig met petanque. Daarnaast doe ik een opleiding tot orthopedisch schoentechnicus en werk ik in ons familiebedrijf waar we orthopedische schoenen maken.”

Kun je voorstellen dat mensen denken: leuk dat petanque voor op vakantie, maar een EK?

“Ik snap dat de meeste mensen het spelen op de camping. Maar het hoogste niveau komt naar Den Bosch en daar zie je dat echt werkelijk alles anders is dan op de camping. Je ziet het aan hoe petanque gespeeld wordt en aan de tactische keuzes. En op het EK zijn het vooral jongere mensen die het spelen. Je moet het zien als de verhouding tussen PSV en WEC (vierde klasse amateurvoetbal).”

Het wordt heet de komende dagen en zeker dit weekend. Gaat dat een rol spelen?

“Ik denk het wel, maar we spelen overdekt onder een doek en dat scheelt. Bovendien zijn we wel wat gewend.”

Wat kunnen we van jou verwachten?

“Ik ga voor het podium, zowel in het herendubbel als in het gemengd dubbel. Spanning en druk spelen bij zo’n ‘thuiswedstrijd’ wel een rol, maar ik ben 28 en het is al mijn vijfde grote toernooi. De concurrentie komt natuurlijk uit Frankrijk, maar Italië is de titelverdediger. Landen als Spanje, België en Zwitserland zijn ook sterk.”

