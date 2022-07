Boer Jan weet nog goed hoe zijn maisvelden verdwenen onder het Maaswater

Een jaar na de overstromingen weet boer Jan Martens (63) nog heel goed hoe het water van de Maas zijn landbouwgronden in Beugen overspoelde. In amper twee dagen verdwenen zijn maisvelden bijna helemaal onder het wassende water. “Maar toen het water weer ging zakken, zag je pas dat de maisstengels onder het achterblijvende slib bleken te zitten. Die waren meteen onbruikbaar voor veevoer."

“De lagere grond heeft het meeste te lijden gehad, daar is het water het langste blijven staan en zijn de gevolgen het grootst", legt hij uit. "De structuur van die grond is nog steeds heel slecht." De bieten blijven schraal en op het grasland komen biezen en zuring op in plaats van goed gras. "Het zal nog wel een paar jaar duren voordat het gras weer goed genoeg is."

Jan heeft zo’n dertig hectare landbouwgrond in het gebied Maasheggen, opgedeeld in kleinere percelen in het uiterwaardegebied van de Maas.

Het is nog onzeker hoeveel hij vergoed krijgt. "Er is maar beperkt budget en er geldt ook een eigen risico." Maar hij is allang blij dat er geld wordt uitgekeerd, ook in Brabant. "Het is tenslotte hetzelfde water dat ook in Limburg voor veel overlast heeft gezorgd. Het zou wel heel erg zuur zijn geweest als wij niets hadden gekregen."

De wateroverlast vernielde bijna de hele oogst. "We hebben hier in de winter ook wel eens te maken met overstromingen, maar dan staat er niets op het land. Dat is in de zomer anders. Vorig jaar juli stond alle akkergrond vol mais, gras en aardappelen. Alles bij elkaar hadden we een schadepost van 68.000 euro."

Al veertig jaar boert Jan in Beugen. In al die veertig jaar had hij in de zomer nooit te maken met overstromingen. "Een week voordat wij er hier mee te maken kregen, hoorde ik al op het nieuws dat het in België heel hard regende. De voorspellingen van Rijkswaterstaat gaven ook aan dat het water hier zou gaan stijgen." Toen er ook nog vanuit het Ruhrgebied in Duitsland veel water aankwam wist hij dat hij rekening moest houden met overstromingen.

Vanaf dat moment nam de onrust toe, erkent Jan Martens. "Ik sliep slecht en ging rondbellen." Hij hoopte nog even dat de maatregelen die de afgelopen twintig jaar in Limburg waren genomen, effect zouden hebben. "Maar het bleek niet voldoende om hier een ramp te voorkomen."

Jan Martens wijst ook naar het slechte onderhoud van de sloten in het gebied. "Als het water via de sloten weg had kunnen stromen hadden sommige gebieden minder lang onder water gestaan. Dat maakt heel veel verschil."