Miljoenen uitgekeerd aan boeren na overstromingen van een jaar geleden

Ruim 200 landbouwers met akkers in de uiterwaarden van de Maas hebben schade geclaimd bij het rijk na de hoogwatergolf van precies een jaar geleden. Niet alle gedupeerden krijgen alle schade vergoed en sommigen weten nog niet weten waar ze aan toe zijn. Toch is de ZLTO blij dat het rijk over de brug is gekomen nadat de boerenorganisatie vorig jaar alarm had geslagen. Volgens Herman Heuver van de ZLTO biedt dit geen garanties voor toekomstige overstromingen: "De compensatieregeling is eenmalig.”

Een deel van de boeren die schade hebben geclaimd, komt uit Brabant. Het wassende water zette op verschillende plaatsen akkers blank. Boeren zagen hun aardappelen-, bieten- of maïsoogst in het water vallen. Nog steeds zijn de gevolgen voelbaar, schrijven de vier betrokken ministeries in een brief aan de Tweede Kamer.

'Wateroverlast is ondernemersrisico'

Toch zag het er aanvankelijk naar uit dat de gedupeerden hun schade alleen deels bij hun verzekeraar konden verhalen. De akkers liggen in uiterwaarden en dan wordt het als een ondernemersrisico gezien als daar waterschade ontstaat.

De gevolgen waren echter enorm. Zeker ook gezien de tijd van het jaar, want normaal gesproken doen zulke natte situaties zich in het najaar voor. Vandaar dat de ZLTO met onder meer de provincie zich al snel begon te roeren om het kabinet op andere gedachten te brengen. Om er voor te zorgen dat de zogeheten Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wat soepeler zou worden toegepast. Deze wet kan worden ingezet, omdat overstromingen niet te verzekeren zijn.

ZLTO houdt druk op de ketel

“We hebben vanaf het begin druk op de ketel gezet en gehouden. Dit kon je als boer niet voorkomen. Dit was niet normaal, maar het gevolg van langdurige buien in onder meer de Eiffel”, vertelt Heuver. “Roep ook Brabant uit tot rampgebied”, eisten de ZLTO en provinciebestuurder Elies Lemkes dan ook. “Dat lag best gevoelig, want de regering was natuurlijk bang voor een precedentwerking”, voegt Heuver eraan toe.

Toch kwam de boodschap over. Eind vorig jaar bepaalden de vier betrokken ministeries dat ook gedupeerden in het onbedijkte gebied tussen Maashees en Geertruidenberg recht hebben op teeltplanschade, via een ‘coulanceregeling’. Dit ‘gezien de zeer uitzonderlijke omstandigheden’. Daarbij werd ook verwezen naar het feit dat bedrijven al zwaar getroffen waren door de coronacrisis. De ZLTO en haar achterban waren er blij mee, al werd direct duidelijk dat niet de complete schade vergoed zou kunnen worden.

Al ruim 34 miljoen uitgekeerd

Ook niet-landbouwers hebben overigens schade kunnen melden. Inmiddels is in Limburg en Brabant ruim 34 miljoen aan schadevergoedingen uitgekeerd. Verspreid over de twee provincies kwamen er bijna 3000 meldingen binnen, bijvoorbeeld vanwege evacuatiekosten en schade aan auto, woning of inboedel.

Aanvankelijk werd gedacht dat de totale schade van de watersnood in de twee provincies 1,9 miljard zou bedragen. Inmiddels gaat het rijk uit van een bedrag van een half miljard. Het gebied met een daadwerkelijke wateroverlast valt kleiner uit, zo hebben onder meer luchtfoto’s uitgewezen, en er zijn minder Wts-meldingen binnengekomen dan verwacht. Het kabinet verwacht dat het ruim 260 miljoen kwijt zal zijn aan regelingen om geleden schade te compenseren.

