Boer Daan ziet weer toekomst nu hoogwaterschade tóch wordt vergoed

Land- en tuinbouwers in het rivierengebied tussen Boxmeer en Geertruidenberg die in juli schade hebben opgelopen door het hoge Maaswater, krijgen een eenmalige tegemoetkoming. Het kabinet heeft dit bekend gemaakt. "Nu zien we weer kansen voor de toekomst", reageert boer Daan Janssen. "Zonder vergoeding zou het heel zwaar worden."

Aanvankelijk viel alleen een gebied in Boxmeer en omgeving onder de Wts. Dat is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Nu wordt alsnog tegemoet gekomen aan de oproep van de ZLTO en de provincie om behalve Limburg ook Brabant uit te roepen tot rampgebied. Eenmalig recht

Het kabinet heeft de situatie in de uiterwaarden van de Maas onder de loep genomen. Uitkomst hiervan is dat gedupeerde agrariërs ‘gezien de zeer uitzonderlijke omstandigheden’ eenmalig recht hebben op een vergoeding. Hierbij wordt wel aangetekend dat niet alle schade wordt gedekt. De getroffen akkerbouwers hebben de regeling te ‘danken’ aan de financiële klap van ondergelopen gewassen door het uitzonderlijk hoge water en het feit dat ze al zwaar getroffen waren door de coronacrisis. Vrees niet helemaal gegrond

Akkerbouwers in dit gebied verbouwen relatief veel aardappelen. Eén van hen is Daan Janssen uit Escharen. Hij had voor 300.000 euro schade aan zijn akkers. Vorige maand vroeg hij zich hardop af of er nog een schadevergoedingsregeling zou komen voor hem en andere lotgenoten in Brabant. Bij Boer Daan ging heel zijn oogst in de uiterwaarden verloren: 20 hectare aardappelen,

27 hectare suikerbieten,

een paar akkers met maïs,

een aantal akkers met graan. De boer reageert opgelucht dat een deel van zijn schade uiteindelijk toch nog wordt vergoed. "Het was al toegezegd, maar we gingen ons wel langzaam afvragen of het nog goed zou komen." Hoeveel geld Daan krijgt en wanneer weet hij nog niet. "Maar als het betaald gaat worden, is het altijd op tijd. Dit maakt het verschil tussen een moeilijke toekomst en een toekomst met kansen."

De regeling zal in januari worden gepubliceerd. Vanaf dat moment kan er op gereageerd worden en zal de schade worden getaxeerd. De regeling is vergelijkbaar met de manier waarop het kabinet is omgegaan met de schade aan oogsten zoals die is opgenomen in de Wts. Ruim 230 gedupeerden (particulieren en ondernemers) uit vooral Limburg, maar ook onze provincie hebben inmiddels een bedrag uitgekeerd gekregen. In totaal gaat het om ruim 5.2 miljoen euro. LEES OOK: Ton voor slachtoffers van het hoge Maaswater, maar er komt nog meer Boer Daan wacht al vier maanden op 300.000 euro vergoeding na overstroming

