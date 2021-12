Ton voor slachtoffers van het hoge Maaswater, maar er komt nog meer

Er is bijna een ton aan vergoedingen toegewezen aan negen Brabantse land- en tuinbouwers die in juli schade hebben opgelopen door het hoge Maaswater. Het geld wordt toegekend op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

In juli liet de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) nog weten dat de schade voor boeren en akkerbouwers in de uiterwaarden van de Maas in Brabant in de miljoenen loopt. De ZLTO deed hierop een oproep om behalve Limburg, dat het zwaarst werd getroffen, ook Brabant en Gelderland tot het rampgebied te rekenen. De noodkreet werd ondersteund door provinciebestuurder Elies Lemkes.

Inzendtermijn gesloten

172 gedupeerden uit Brabant hebben melding gemaakt van de schade bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In principe komen 43 hiervan in aanmerking voor compensatie, want die komen van agrariërs die in het uiterste noordoosten van de provincie hun bedrijf hebben. De 129 overige claims komen van buiten het overstromingsgebied in het Land van Cuijk, van de meesten van hen waren uiterwaarden onder water gelopen en dat wordt vooralsnog als ondernemersrisico gezien.

Woensdag werd al bekend dat op basis van de schaderegeling van de overheid die werd ingezet om schade door de overstromingen in Brabant en Limburg te vergoeden, een kleine 5,2 miljoen euro uitgekeerd. Gedupeerden hadden woensdag de laatste kans om hun schade te melden.

Schade-experts

Meldingen worden beoordeeld door schade-experts van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Inmiddels zijn ook alle gedupeerden buiten het 'formele schadegebied' gebeld. Ook zij krijgen bezoek van een schade-expert. Volgens een woordvoerder wordt daarbij zoveel mogelijk de 'menselijke maat' toegepast.

