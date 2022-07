Kermisland bezig aan inhaalslag na corona, maar er blijven ook veel zorgen

Na twee onzekere coronajaren vol beperkingen worden kermissen weer massaal bezocht. Dat geeft wat financiële lucht. Want die magere jaren hebben erin gehakt, blijkt uit een rondgang onder exploitanten. Al is een kaalslag uitgebleven door overheidssteun en creatieve oplossingen van de kermisboeren. Maar er blijven veel zorgen, stelt kermisbond BOVAK.

De Tilburgse Kermis is in aantocht en die van Best en Helmond zijn net achter de rug. En dus is het tijd om een voorzichtige balans na corona op te maken. "Sinds afgelopen najaar zijn we weer 'los'. En we moeten 20 jaar terug in de tijd gaan om zulke hoge bezoekersaantallen te noteren", zegt BOVAK-voorzitter Atze Lubach. "Dat was ook voor ons een verrassing. Al vlakt het nu wat af."

Die trend is ook in onze provincie te zien. Op de kermis van Bergen op Zoom kwamen volgens exploitant en organisator Frank Vale 75.000 mensen af. “Dat hebben we nog nooit meegemaakt.” In Best (tussen 150.000 en 200.000 bezoekers) en Helmond (100.000 bezoekers) lag dat aantal net zo hoog als in pre-coronajaar 2019.