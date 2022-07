'Doodvermoeid stapten asielzoekers de bus uit', zag burgemeester van Waalre

“Als wij ze niet met spoed hadden opgevangen, dan zouden ze in Ter Apel op stoelen moeten slapen. Dat wil je écht niet.” Dat zegt burgemeester Jan Boelhouwer van Waalre over de versnelde opvang van 164 asielzoekers. Zij kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag aan.

Een stressmoment, dat veroorzaakte het verzoek vanuit Ter Apel om een dag eerder dan gepland 164 asielzoekers tijdelijk over te nemen. Eigenlijk stond hun aankomst in Waalre pas woensdag op de planning. Maar zolang kon men in Ter Apel dus niet wachten, zegt Boelhouwer. Het is al langere tijd veel te druk bij het landelijke aanmeldcentrum voor vluchtelingen.

Op stoelen slapen

“Er gaan dan verschillende dingen door je heen. Je wilt niet dat ze op stoelen slapen. Maar je hebt ook de zorg dat hier alles klaar moet staan, zoals beveiliging en het informeren van de buurt. Maar ook de bedden waren nog niet af”, zegt de burgemeester.

En dus zetten tientallen vrijwilligers, de brandweer en gemeenteambtenaren hun schouders onder de acute klus in sporthal De Pracht en ’t Hazzo. De IKEA-bedden zaten zelfs nog in verpakkingen, dus die moesten helemaal in elkaar worden gezet. Met man en macht is er dus tot laat in de avond gesleuteld, om de 164 asielzoekers op tijd een bed aan te kunnen bieden.

Doodvermoeid

“Om tien over twaalf vannacht kwamen ze hier aan. Doodvermoeid stapten ze uit een bus, dat viel me op. De holle blik in hun ogen: ‘Waar kom ik in godsnaam terecht?’ Ze hebben geen idee”, stelt Boelhouwer.

In totaal vangt de gemeente Waalre 225 asielzoekers voor maximaal drie weken op. Daarna gaan ze in bussen naar een andere plek, waar ze ook weer voor korte tijd blijven. “Gesleep met mensen”, noemt Boelhouwer dat. Hij had het liever anders gezien. “Tot oktober duurt dat. Dat willen we niet, maar een duurzame oplossing kunnen we nu niet bieden. In heel Nederland heerst woningnood, dat kan ik lokaal niet oplossen.”

