Flatbewoners kunnen eindelijk weer op balkons: 'Kreeg er claustrofobie van'

Flatbewoners in Oudenbosch kunnen hun geluk niet op. Vorig jaar stortten hun balkons naar beneden, maar na tien maanden kunnen ze eindelijk weer buiten een bakkie doen. De afgelopen weken is er hard gewerkt. “Nu kan ik weer mijn plantjes buiten zetten en genieten van het uitzicht. Zeker met het mooie weer op komst ben ik superblij", zegt bewoonster Manja Boon.

In de nacht van woensdag 2 september was er grote paniek aan de Luitenant Looymanshof. Balkons braken af, maar als door een wonder raakte niemand gewond. Wel werd uit voorzorg het hele flatgebouw ontruimd. Pas toen een paar dagen later het hele gebouw gestut was, mochten de bewoners weer naar huis.

"Ik kon al die tijd de ramen niet wassen."

De afgelopen tijd werd het geduld van de bewoners stevig op de proef gesteld. Ze zaten ingeklemd tussen stutbalken en steigerpalen. De overgebleven balkons waren vanwege instortingsgevaar afgesloten met balkjes. Manja: “Eindelijk weer naar buiten na tien maanden, ik heb het echt gemist. Ik werd helemaal gek met die balk voor de deur, ik kreeg er claustrofobie van. Bovendien kon ik al die tijd de ramen niet wassen, omdat ik er niet bij kon."

De balkonnetjes stortten op 2 september vorig jaar naar beneden.

John Iedema, de partner van Manja is helemaal in zijn nopjes met zijn nieuwe balkon, al vond hij het wel lang duren: “Er is bijna een jaar overheen gegaan en dat is een beetje te gek hè. We konden alleen frisse lucht binnen krijgen door de voordeur open te zetten, maar dat werkt niet. We konden ook de airco niet gebruiken want die moesten van de balkons af.”

"Het was een mooi en bijzonder project."

De nieuwe balkons aan de 32 appartementen zijn extra stevig uitgevoerd om herhaling te voorkomen. “Alle balkons stonden op het punt van instorten. Er was een levensgevaarlijke situatie en die is nu voorbij”, weet John zeker. Op verzoek van de bewoners zijn er achter de flat ook bomen en struiken gerooid, die overlast veroorzaakten. Aannemer Wim de Koster kijkt terug op een mooi en bijzonder project. “Dit was een heel speciale klus voor ons met al die aandacht in de media. Maar we zijn blij dat we dit hebben kunnen doen voor deze mensen. De sfeer was ook erg gemoedelijk. Als er iets was, hebben we dat meteen opgelost met de bewoners. Het was leuk om te doen.”

"De balkons zijn nu veel groter."

John Iedema: “Het is inderdaad keurig gedaan, petje af voor de aannemer. De balkons zijn netter en groter geworden. Het is veel degelijker gemaakt dan het was, met ook heipalen tot zo’n anderhalve meter in de grond. Dus daar gebeurt niks meer mee.”

Manja straalt weer als ze op haar balkon staat (foto: Erik Peeters).

Of de bewoners ooit nog financieel gecompenseerd worden, is nog zeer de vraag. Ze hebben hierover nog niks gehoord van de verhuurder. Het is voor de bewoners te duur om hiervoor individueel naar de rechter te stappen. “Ik verwacht er helemaal niks meer van”, zegt John.

"De kerstboom kan weer op het balkon."

Van aannemer De Koster kunnen de bewoners nog wel een verrassing verwachten. "Omdat we hier zo fijn hebben gewerkt, willen we de bewoners begin september trakteren met een frietkar." Manja kijkt zelfs al uit naar feestmaand december. "Dan kan ik eindelijk weer een kerstboom op ons balkon zetten." John twijfelt: "Dan kunnen we nog niet op ons balkonnetje, hè Manja."

Manja geniet vanaf haar balkon weer van het uitzicht (foto: Erik Peeters).

Voor aannemer Wim de Koster zit het bijzondere project er bijna op (foto: Erik Peeters).