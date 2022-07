Getuige over fatale verkeersruzie: 'Het was heel eng om te zien'

De eigenaar van Eetcafé Marktplein in Lith is woensdag getuige geweest van een heftige verkeersruzie tussen een 69-jarige vrouw en een koppel van 38 en 42 jaar oud. "De vrouw belandde op de motorkap, maar de bestuurster bleef maar doorrijden", vertelt hij. "Het was heel eng om te zien." Woensdagavond overleed de 38-jarige vrouw aan haar verwondingen. Volgens de ooggetuige laat de vrouw een dochter van drie jaar achter.

De ruzie ontstond woensdagavond op de Kerkstraat in Lith. De 69-jarige vrouw zat eerst bij Eetcafé Marktplein. Toen ze vertrok en weg wilde rijden, botste ze tegen een geparkeerde blauwe auto met een fietsendrager achterop. Er ontstond blikschade, dus ze ging op zoek naar de eigenaar van de auto.

"Ze was helemaal boos dat er een fietsendrager op de auto zat."

Geschrokken ging ze het eetcafé weer in en vroeg ze aan de eigenaar of hij wist van wie de auto was. "Die auto is van mijn buren, een Pools stel", vertelt de eigenaar van de horecazaak. "Ze was helemaal boos dat er een fietsendrager op de auto zat, want die kon je volgens haar niet zien." Uiteindelijk belde de vrouw bij het stel, de 38-jarige vrouw en 42-jarige man, aan. "Ik hoorde de vrouw meteen schreeuwen en schelden. Het stel maakte wat foto's van de schade en toen liep het helemaal uit de hand. De oudere vrouw wilde wegrijden."

"Het was heel eng om te zien."

Maar dat liet het stel niet zomaar gebeuren. "De man ging achter de auto staan en de vrouw ging ervoor staan, zodat ze niet weg kon. Maar ze reed gewoon weg. Het was heel eng om te zien. Die vrouw lag op de motorkap en die man hing uiteindelijk aan de zijkant van de auto. Die vrouw bleef maar doorrijden." De 69-jarige vrouw uit Oss werd later die avond aangehouden. Verslaggever Noël van Hooft vertelt wat er woensdagavond is gebeurd.