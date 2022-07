Nieuwe en véél grotere kazerne voor de groene baretten, maar waar is plek?

Officieren tonen de knelpunten op de kazerne (foto's: Willem-Jan Joachems) De commandobaan (foto: Willem-Jan Joachems) De tranenpoort gezien vanaf een legeringsgebouw (foto: Willem-Jan Joachems) Op de achterste parkeerplaats komen ook noodgebouwen (foto: Willem-Jan Joachems) Een van de nieuwste gebouwen: 'Uruzgan' (foto: Willem-Jan Joachems) Het schriftelijke startsein voor de zoektocht (foto: Willem-Jan Joachems) Spandoek aan het hek, er achter de snelweg (foto: Willem-Jan Joachems) De tranenpoort pal langs de A58 (foto: Willem-Jan Joachems) Verouderd legeringsgebouw (foto: Willem-Jan Joachems) Militaire truck tegen de achtertuin van buurtbewoners (foto: Willem-Jan Joachems) Volgende Vorige 1/10 Officieren tonen de knelpunten op de kazerne (foto's: Willem-Jan Joachems)

Een nieuwe commandokazerne kan nog wel tien of vijftien jaar op zich laten wachten. De huidige kazerne barst bijna uit zijn voegen, maar een nieuwbouw is nog niet zo makkelijk te realiseren. En daarom gaan ze op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal eerst nog uitbreiden en zelfs bouwen. "Hier is het in feite doormodderen. Maar we blijven gewoon in business hoor", lacht landmachtwoordvoerder Van Elten.