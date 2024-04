Van blikschade tot fatale verkeersruzie in Lith: verdachte voor de rechter

Wat begon met een ongeluk met alleen blikschade, leidde tot een verkeersruzie met dodelijke afloop, in juli 2022 in Lith. Een escalatie die je je nauwelijks kunt voorstellen. Toch weet verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen dat we in het verkeer veel vaker heftig reageren: "We gedragen ons in het verkeer echt anders dan in de rest van ons bestaan." Deze dinsdag staat de inmiddels 71-jarige verdachte, een vrouw, voor de rechter.

De vrouw botste in juli 2022 jaar tegen een geparkeerde auto op de Kerkstraat. Ze deed navraag in de straat om erachter te komen wie de eigenaar van de beschadigde auto was. Daarop meldde zich een 38-jarige vrouw en haar 42-jarige partner. Ze gingen met elkaar in gesprek, maar dit liep al snel uit op ruzie. De 69-jarige vrouw reed weg en de 38-jarige vrouw werd meegesleurd door haar auto en overleefde het niet. "Ik was er zelf natuurlijk niet bij", zegt Tertoolen, "maar wat het zo bizar maakt is dat het in eerste instantie heel netjes werd opgelost. Helaas zijn er ook mensen die doorrijden en niet op zoek gaan naar de eigenaar van de auto. In dit geval gebeurde dat dus wel, maar daarna is het tóch misgegaan. Er moet vervolgens iets zijn gebeurd of gezegd waardoor de vlam in de pan sloeg."

"Het voelt alsof jou iets wordt aangedaan."

Wat maakt het dat mensen vaak zo heftig reageren in het verkeer? "We gedragen ons in het verkeer anders dan in de rest van ons bestaan. Dat komt vooral omdat de auto diepere drijfveren bij ons oproept, die we normaal gesproken onderdrukken. Daarnaast identificeren we onszelf heel sterk met onze auto, het is eigenlijk een uitbreiding van ons ego. Als jouw auto iets wordt aangedaan, voelt het echt alsof jou iets wordt aangedaan."

"Foto maken kan laatste druppel zijn."

In zo'n situatie reageren mensen meestal heel impulsief, vertelt Tertoolen. "Op dat moment ben je onderhevig aan adrenaline en agressie. Je kunt wel zeggen: 'je moet even tot tien tellen', maar dat is heel lastig wanneer er emoties opspelen." Er is dan ook geen vast recept hoe je het beste met dit soort situaties om kunt gaan. "Als iemand heel boos op jou reageert kan het slim zijn om er getuigen bij te halen. Dan kan je de agressieveling misschien ontwapenen en laten zien dat er ook een andere kijk is, omdat andere mensen het hebben gezien." Ook het maken van foto's kan slim zijn. "Dat is heel verstandig, zodat je bewijs hebt over wat er heeft plaatsgevonden. Maar pas op, want dit kan ook averechts werken. Als iemand al op het punt staat om uit te halen, kan die foto de laatste druppel zijn."

"Het kost je wel degelijk geld."