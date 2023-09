Dodelijke verkeersruzie: rechtszaak gaat niet door want de advocaat is ziek

De rechtszaak tegen een vrouw die vorig jaar bij een verkeersruzie een 38-jarige vrouw uit Lith doodreed, is uitgesteld. De advocaat van de 70-jarige verdachte is ziek. Daarom kan de zaak volgens de rechtbank dinsdag niet doorgaan.

De verdachte botste in juli vorig jaar tegen een geparkeerde auto op de Kerkstraat. Ze deed navraag in de straat om erachter te komen wie de eigenaar van de beschadigde auto was. Daarop meldde zich een 38-jarige vrouw en haar 42-jarige partner. Ze gingen met elkaar in gesprek, maar dit liep al snel uit op ruzie.

De ruzie liep uit de hand, waarop de oudere vrouw uit Oss wegreed met haar auto. Daarbij belandde de 38-jarige vrouw op de motorkap. De vrouw overleed een paar uur later aan haar verwondingen.

Doodslag

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de vrouw uit Oss van doodslag. Ze heeft elf maanden in voorarrest gezeten, maar is op dit moment onder voorwaarden vrij.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak wel door kan gaan. De rechter betreurde dinsdagochtend de gang van zaken en noemt het 'onbegrijpelijk' dat het kantoor van de advocaat geen vervanger had gestuurd. Familieleden van het slachtoffer waren aanwezig in de rechtszaal. Ook voor hen vond de rechtbank het vervelend dat de zaak niet door kon gaan.

