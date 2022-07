Dodelijke verkeersruzie in Lith: vrouw (69) verdacht van doodslag

De 69-jarige vrouw uit Oss die woensdagavond bij een verkeersruzie een 38-jarige vrouw uit Lith doodreed, wordt verdacht van doodslag of dood door schuld. De politie zoekt meer camerabeelden en getuigen. Dat meldt de politie Oost-Brabant vrijdagmiddag.

De ruzie ontstond rond zeven uur in de avond op de Kerkstraat in Lith. De 69-jarige vrouw reed met haar auto tegen een geparkeerde wagen, waarbij blikschade ontstond. Om de eigenaar van de auto te achterhalen, deed de bestuurster navraag bij mensen in de straat. Kort daarna meldde zich een stel: de 38-jarige vrouw en haar 42-jarige partner. Zij gaven aan dat ze de eigenaren waren van de geparkeerde auto.

De drie gingen met elkaar in gesprek, maar dat gesprek werd grimmig, schrijft de politie. De ruzie liep uit de hand, waarna de 69-jarige vrouw met haar auto wegreed. Hierbij belandde het latere dodelijke slachtoffer op de motorkap. Hoe dat precies is gebeurd, onderzoekt de politie nog. De vrouw overleed in de loop van de nacht.

Camerabeelden

In het onderzoek naar het incident zoekt de politie meer camerabeelden en getuigen. "Daar zijn er niet veel van", zegt een woordvoerder. "Niet heel veel mensen hebben zich gemeld na een eerste oproep." De politie onderzoekt ook wat de overleden vrouw en de 42-jarige man hebben gedaan.

LEES OOK:

Vrouw (38) overlijdt na uit de hand gelopen verkeersruzie over blikschade

Hoe blikschade kon leiden tot een fatale verkeersruzie in Lith