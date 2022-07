Yoroslava kookt typisch Oekraïense gerechten voor Ossenaren: ‘Als bedankje’

Borsjtsj, vareniki en kisselpudding. Deze drie typisch Oekraïense gerechten krijgen Ossenaren voorgeschoteld in het tweedaagse pop-up restaurant ’t Hof. Yoroslava en vijf andere Oekraïense vrouwen uit de noodopvang uit Oss koken als blijk van waardering.

In het kleine keukentje bij ’t Hof middenin het centrum van Oss zijn de vrouwen druk bezig met de voorbereidingen. Bij binnenkomst komen de lekkere geuren je tegemoet. “We hebben lang nagedacht over het menu. Elke regio in Oekraïne heeft zijn eigen specialiteiten. We wilden drie gerechten maken, die iedereen in ons land eet”, vertelt Yoroslava.

Yoroslava helpt niet alleen met het koken, maar verzorgt ook de blauw-gele bloemen die op tafel staan. Ze werkt sinds kort bij een bloemist in Oss. In Oekraïne had ze haar eigen bloemenbedrijf. "Het oosten van Oekraïne, waar ik woon, is het centrum voor de verspreiding van bloemen en planten", vertelt ze. "Toen de oorlog begon twijfelde of ik moest blijven werken. Maar in moeilijke tijden is het juist belangrijk dat mensen worden opgevrolijkt door kleurrijke bloemen. Maar ik wist dat ik uiteindelijk moest vluchten.”

Dat Yoroslava in Nederland terecht is gekomen is geen toeval. “Omdat ik in de bloemen werk, wilde ik al heel lang naar Nederland. Het land van de bloemen”, vertelt ze. “Dat kwam er nooit van. De beste tijd om voor de bloemen naar Nederland te gaan is de lente. Maar dat is voor mij het hoogseizoen met de bloemen en dus kon ik nooit weg uit Oekraïne.”