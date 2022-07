Brabant krijgt een speciaal team om natuurbranden te bestrijden

De vorming van een speciaal team om grote natuurbranden in Brabant te bestrijden is een stap dichterbij. Het gaat om een zogenoemde handcrew, een team dat te voet op pad gaan om branden in moeilijk begaanbare gebieden te bestrijden, zoals bijvoorbeeld de Peelbrand in 2020.

Vrijdag hebben de drie Brabantse veiligheidsregio's hun handtekening gezet onder de oprichting ervan. Die handcrew kan vanaf april 2023 worden ingezet bij natuurbranden. Het team bestaat uit zestien tot twintig grotendeels gespecialiseerde brandweerlieden. Tweede in Nederland

Het gespecialiseerde team is de tweede handcrew in Nederland. In Overijssel is al langere tijd een dergelijk team actief. Dit team werd onder meer ingezet bij de bestrijding van de brand in de Deurnese Peel in 2020. Die brand was moeilijk te bestrijden met de gewone brandweermiddelen. Vorig jaar moesten er in Nederland 640 natuurbranden worden geblust. De verwachting is dat dat er alleen maar meer zullen worden, door de toenemende droogte. LEES OOK:

