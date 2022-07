Vier mannen gaan er met 30 kilo crystal meth vandoor, 6 jaar cel geëist

Vier mannen die er bij een beroving in Eindhoven met dertig kilo crystal meth vandoor gingen, hoorden vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch zes jaar cel tegen zich eisen. Bij de beroving werd de bewoner van een huis aan de Cahorslaan in zijn bovenbeen geschoten.

De overval vond plaats op 23 januari. De daders sloegen na de overval met een bestelbus en auto op de vlucht. Een politiehelikopter zocht in de omgeving nog enige tijd naar de daders. Dat leverde niets op. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven nam daarop het besluit om het pand voor vier maanden te sluiten. De uitspraak is op 29 juli. LEES OOK: Man in bovenbeen geschoten in huis in Eindhoven: twee mannen gezocht