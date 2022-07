Directeur Eindhoven Airport: 'Overlast gaat nog 4 maanden duren'

Eindhoven Airport verwacht dat de drukte en extreem lange wachttijden op de luchthaven nog vier maanden zullen duren. "De overlast zal nog tot de herfstvakantie, eind oktober, aanhouden", zegt directeur Roel Hellemons zaterdag in Het Financieele Dagblad. "We moeten realistisch zijn."

De luchthaven heeft een groot tekort aan beveiligers en dat probleem is niet in een paar weken opgelost, aldus de directeur in het FD. Eindhoven zet voorlopig tientallen assistenten in om de reizigers buiten de terminal te informeren over de vertragingen.

Personeelstekort

Volgens Hellemons ben je normaal gesproken in een kwartier door de beveiliging. Nu duurt het twee tot vier uur, wat leidt tot stress onder de reizigers. Vorig weekend misten veel vakantiegangers hun vlucht door het personeelstekort. Van elke drie vluchten zijn er deze maand twee vertraagd.

Als de crisis voorbij is, wil de directie 200 miljoen euro investeren in de terminal en de bouw van een derde parkeergarage. Het gaat om een uitbreiding met ruim 3200 plekken, tot circa 8700.

LEES OOK:

Eindhoven Airport zorgt voor vertragingen zodat reizigers hun vlucht halen

Drukte bij Eindhoven Airport houdt aan, reisbranche maakt zich zorgen

Eindhoven Airport verrast wachtende reizigers met jazzmuziek